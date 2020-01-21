الكرملين يؤكد أن اللقاء بين بوتين وجونسون في برلين كان "بناء"

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موسكو (أ ف ب)

أعلن الكرملين الثلاثاء أن اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان "بناءً"، فيما كانت لندن قد ألمحت إلى لقاء أكثر توتراً بين الرجلين.

وقال المتحدث باسم بوتين ديميتري بيسكوف لصحافيين "بشكل عام، كان اللقاء مقتضباً لكن بناء في الوقت نفسه، وتخللته عناصر مصالحة".

والتقى الرجلان للمرة الأولى الأحد على هامش مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأضاف بيسكوف أن محتوى اللقاء يختلف عما أعلنت عنه الحكومة البريطانية والتي قالت إن جونسون حذر بوتين من أن "موقف المملكة المتحدة" من قضية الجاسوس سكريبال "لم يتغير"، وناشده "بعدم تكرار مثل هذا الاعتداء" على التراب البريطاني.

وأفاد بيسكوف أن "جوهر اللقاء يختلف بوضوح عما ورد في بيان داونينغ ستريت".

وعثر في 4 آذار/مارس 2018 على الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدين للوعي في الوسط التجاري لمدينة سالزبوري في جنوب إنكلترا ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

واتهمت لندن موسكو بالوقوف خلف تسميمهما بغاز نوفيتشوك وهي مادة قوية تضرب الأعصاب صنعت في عهد الاتحاد السوفياتي، رداً على تعاون سكريبال مع الاستخبارات البريطانية.

وتنفي روسيا تلك التهم، فيما تدهورت علاقاتها الدبلوماسية مع لندن على خلفية تلك القضية.

وبعد الفوز الساحق لبوريس جونسون في الانتخابات التشريعية المبكرة في كانون الأول/ديسمبر، أعرب بوتين عن أمله "في حوار بناء" مع المملكة المتحدة. ويختلف البلدان في ملفات دولية عدة من النزاع السوري إلى الأزمة الأوكرانية.

© 2020 AFP