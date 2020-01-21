بطولة أستراليا: نادال وبليشكوفا الى الدور الثاني

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ملبورن (أ ف ب)

بدأ الإسباني رافايل نادال، المصنف أول ووصيف البطل، سعيه لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، بقوة بعد فوزه السهل على البوليفي هوغو ديليين 6-2 و6-3 و6-صفر الثلاثاء في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب.

ولم يجد نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009) والذي يواجه احتمال لقاء صعب في ربع النهائي النمسوي دومينيك ثييم الخامس، الفائز الثلاثاء على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و7-5 و6-2، صعوبة تذكر في حسم مباراته مع البوليفي المصنف 73 عالميا، منهيا اللقاء في ساعتين ودقيقتين.

ويلتقي الإسباني البالغ 33 عاما في الدور الثاني الفائز من مباراة الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس والبرتغالي جواو سوزا.

وفي أبرز النتائج الأخرى عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإسباني روبرتو باوتسيتا-آغوت التاسع بفوزه على مواطنه فيليسيانو لوبيز 6-2 و6-2 و7-5، فيما تغلب الكرواتي مارين سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 ووصيف أستراليا المفتوحة لعام 2018 وويمبلدون لعام 2017، على الفرنسي كورنتان موتيه دون عناء يذكر 6-3 و6-2 و6-4.

وعند السيدات، احتاجت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة ثانية ووصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2016، الى ساعة و24 دقيقة لتحجز بطاقتها الى الدور الثاني للموسم السابع تواليا (أفضل نتيجة لها وصولها الى دور الأربعة العام الماضي)، بالفوز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1 و7-5.

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل الفائزة من مباراة الأميركية كوكو فانديفيغيه المشاركة ببطاقة دعوة والألمانية لاورا سييغيموند.

كما تأهلت الى الدور الثاني السويسرية بيليندا بنسيتش السادسة بفوزها على السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-3 و7-5، والأميركية ماديسون كيز العاشرة بفوزها على الروسية داريا كاستاكينا 6-3 و6-1، فيما انتهى مشوار الروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول للمشاركة الثالثة تواليا في الغراند سلام بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش التاسعة عشرة دون مقاومة 3-6 و4-6.

© 2020 AFP