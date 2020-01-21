بطولة انكلترا: مانشستر سيتي يعود الى سكة الانتصارات

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لندن (أ ف ب)

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين الى سكة الانتصارات اثر تغلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم الثلاثاء.

وكان سيتي سقط على ملعبه في فخ التعادل مع كريستال بالاس 2-2 في نهاية الاسبوع الماضي، لكنه نجح في الخروج بنقاط المباراة الثلاث ليعزز رصيده في المركز الثاني الى 51 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث الذي يواجه وست هام الاربعاء.

وشهدت تشكيلة سيتي عودة قطب الدفاع الفرنسي ايميريك لابورت بعد غياب دام خمسة اشهر لاصابة في ركبته.

وعلى الرغم من تسجيله هدفين في مرمى كريستال بالاس، قرر مدرب سيتي الاسباني جوسيب غوارديولا اراحة الارجنتيني سيرخيو اغويرو افضل هداف في تاريخ النادي واشرك بدلا منه البرازيلي غابريال جيزوس. بيد ان الاخير لم يقدم الشيء الكثير لا بل اضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس شيفيلد دين هندرسون المعار اليه من مانشستر يونايتد (35).

وكان هندرسون احد نجوم المباراة بتصديه لمحاولتين خطيرتين لرحيم ستيرلينغ (19) والارجنتيني نيكولا اوتامندي من كرة اكروباتية (25).

وفي الدقيقة 68 شارك اغويرو بدلا من جيزوس وبعد نزوله بخمس دقائق نجح في منح فريقه هدف الفوز بتمريرة عرضية متقنة من صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين. والهدف هو السابع لاغويرو في اربع مباريات لفريقه منذ مطلع العام الحالي والحادي والعشرون له هذا الموسم في مختلف المسابقات.

واهدر ايفرتون فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الاخيرة قبل ان تتلقى شباكه هدفين.

وافتتح المهاجم الايطالي الشاب مويز كين التسجيل للفريق الشمالي مسددا بين ساقي حارس نيوكاسل (30) وهو الاول له منذ انتقاله من يوفنتوس الصيف الماضي، واضاف دومينيك كالفيرت ليفين الثاني (54)، لكن الفرنسي فلوريان لوجون نجح في تسجيل هدفين في الرمق الاخير ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وفي ابرز النتائج الاخرى، سقط كريستال بالاس على ارضه امام ساوثمبتون صفر-2، في حين يلتقي تشلسي وارسنال حاليا.

© 2020 AFP