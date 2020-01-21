تصفيات إفريقيا لمونديال 2022: قرعة سهلة نسبيا للمنتخبات العربية

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القاهرة (أ ف ب)

رأفت قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة الى مونديال قطر 2022 بالمنتخبات العربية فجاءت في مجموعات في متناول يدها نسبيا، في حين يمكن اعتبار المجموعة السابعة بانها حديدية نظرا لوقوع الكاميرون وساحل العاج وجها لوجه فيها.

وكان تخوف المنتخبات العربية من الوقوع تحديدا في مواجهة ساحل العاج كون الاخيرة كانت ضمن منتخبات المستوى الثاني، لكن القرعة جنبتها ذلك.

وجاءت الجزائر بطلة افريقيا في المجموعة الاولى وستكون منافستها الرئيسية على بطاقة التأهل بوركينا فاسو لكن الاولى تملك جميع المؤهلات لبلوغ النهائي بفضل كوكبة من ابرز اللاعبين على رأسهم جناح مانشستر سيتي الانكليزي رياض محرز.

وكانت المشاركة الاخيرة لثعالب الصحراء في مونديال البرازيل عام 2014 عندما بلغ الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخه قبل ان يخسر امام المانيا بعد التمديد في طريق الاخيرة للتتويج باللقب العالمي.

في المقابل، لن تواجه تونس صعوبة كبيرة في تصدر مجموعتها التي تضم زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، والامر ينطبق على المغرب الذي اوقعته القرعة الى جانب غينيا وغينيا بيساو والسودان.

وشارك منتخب اسود الاطلس في النسخة الاخيرة في روسيا وخرج من الدور الاول.

اما مصر فتواجه جارتها ليبيا والغابون وانغولا.

يذكر ان منتخب مصر نال شرف ان يكون اول منتخب افريقي يخوض غمار نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال 1934 في ايطاليا حيث خرج من الدور الاول بخسارته امام نظيره المجري 2-4 (نظام خروج المغلوب).

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الاخرى في مجموعته بنظام الذهاب والاياب على ان يتأهل متصدرو المجموعات العشر الى الدور الثالث والنهائي، حيث تجرى قرعة الملحق لتحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب ايضا، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت الى افضل 26 منتخبا في القارة بحسب اخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الاول/ديسمبر 2019) حيث وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات في قرعة اليوم كالتالي:

-المجموعة الاولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي

-المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية

-المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الاخضر، جمهورية افريقيا الوسطى، ليبيريا

-المجموعة الرابعة: الكاميرون، ساحل العاج، موزامبيق، مالاوي

-المجموعة الخامسة: مالي، اوغندا، كينيا، رواندا

-المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، انغولا

-المجموعة السابعة: غانا، جنوب افريقيا، زيمبابوي، اثيوبيا

-المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو

-المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان

-المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الاولى من التصفيات خلال الفترة من 5 الى 13 تشرين الاول/أكتوبر القادم علما بان الاتحاد القاري قام بتغيير المواعيد المقترحة للعب جولات التصفيات، بعد قراره بتغيير موعد بطولة الامم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام 2021 وليس خلال الصيف.

تجدر الاشارة الى ان صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة افريقيا هو المنتخب الكاميروني مع 7 مرات يليه نظيره النيجيري (6) ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).

وكشف الكاف عن مواعيد الجولات الست في التصفيات وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 الى 13 تشرين الاول/أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 الى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 الى 30 اذار/مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 اب/اغسطس الى 7 ايلول/سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 الى 12 تشرين الاول/اكتوبر 2021

الملحق: تشرين الثاني/نوفمبر 2021

© 2020 AFP