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تونس: ما هي أبرز ردود الفعل حول تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة؟

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مراسل فرانس24 في تونس
مراسل فرانس24 في تونس © فرانس24
نص : فرانس 24 تابِع

أفاد مراسل فرانس24 في تونس أن ردود الفعل الأولية حول تكليف وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة تباينت بين مرحب ومستغرب. وأوضح أنه من بين الأطراف السياسية المرحبة حزب تحيا تونس بقيادة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، بالإضافة إلى حزب التيار الديمقرطي. في حين جاء الاستغراب من جهة حزب قلب تونس الذي قال إنه لم يتم أخذ الأسماء التي تحظى بأغلبية في الاعتبار، وانتقدت كتلة ائتلاف الكرامة التعيين معتبرة أن الفخفاخ يفتقر لدعم أغلب الأحزاب السياسية.

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