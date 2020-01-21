خمسة قتلى بانفجار قنبلة يدوية خلال حفل زفاف في السودان (الشرطة)

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الخرطوم (أ ف ب)

أعلنت الشرطة السودانية في وقت متأخر الاثنين أن أحد عناصر قوات الأمن السودانية فجّر قنبلة يدوية خلال حفل زفاف في الخرطوم فقُتل مع أربعة أشخاص آخرين.

ولم يتضح بعد إن كان التفجير الذي وقع في ضاحية الحاج يوسف الفقيرة في شرق الخرطوم متعمّداً.

وأفادت وزارة الصحة أن الحادثة أسفرت عن إصابة 40 شخصًا بجروح.

ولا يزال الوضع الأمني هشًا في الخرطوم منذ الانتفاضة التي تواصلت لشهور وأطاحت بالرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل.

© 2020 AFP