روسيا: الكرملين يعلن تشكيل حكومة جديدة يحتفظ فيها وزيرا الخارجية والدفاع بمنصبيهما

أعلنت الرئاسة الروسية مساء الثلاثاء التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين. واحتفظ وزيرا الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو بوزارتيهما. واجتمع الرئيس فلاديمير بوتين بأعضاء الحكومة وتمنى لهم "النجاح بصدق (...) للبلاد كلها مصلحة في ذلك".

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أعلن الكرملين مساء الثلاثاء تشكيل الحكومة الروسية الجديدة التي احتفظ فيها سيرغي لافروف بحقيبة الخارجية وسيرغي شويغو بحقيبة الدفاع.



وقال الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع جميع أعضاء الحكومة إلى جانب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين "أتمنى لكم النجاح بصدق (...) للبلاد كلها مصلحة في ذلك"، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون.



وإلى جانب لافروف وشويغو، احتفظ وزيرا الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والطاقة ألكسندر نوفاك بحقيبتيهما.



وأثار بوتين مفاجأة في 15 كانون الثاني/يناير بإعلانه سلسلة من التعديلات الدستورية المقبلة. وأعقب ذلك استقالة رئيس الوزراء السابق ديمتري مدفيديف وحكومته.



واختار ميشوستين رئيسا جديدا للوزراء ثم عرض تفاصيل كل التعديلات الدستورية التي ستبدأ مناقشتها الخميس.



ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان هيمنة بوتين على النظام السياسي الروسي بعد 2024، تاريخ انتهاء ولايته الحالية، مع عدم قدرته على الترشح لولاية أخرى بحسب الدستور الحالي.



ووعد ميشوستين الروس بـ"تغييرات فعلية" أمام البرلمان الأسبوع الفائت، وخصوصا على صعيد رفع مستوى المعيشة، علما بأن شعبية سلفه تراجعت بشدة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية.



وتكمن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة برئاسة ميشوستين، وهو تكنوقراط خبير ساهم في تطوير مصلحة الضرائب الروسية التي ترأسها، في تنفيذ العناوين الكبرى التي حددها بوتين في 2018 على صعيد الاستثمارات والمجال الرقمي والبيئة والتربية والطرق والثقافة والصحة.





فرانس24/ أ ف ب