كأس الرابطة الفرنسية: ليون اول المتأهلين الى المباراة النهائية

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باريس (أ ف ب)

بات ليون اول طرف يتأهل الى المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية الفرنسية في كرة القدم بفوزه على ضيفه ليل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بتعادلهما 2-2 الثلاثاء.

ويلتقي ليون في المباراة النهائي مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي بين ريمس وباريس سان جرمان علما بان ملعب ستاد دو فرانس سيكون مسرحا لها في الرابع من نيسان/ابريل المقبل.

وتقدم ليل بواسطة لاعب وسطه البرتغالي الدولي ريناتو سانشيس (13) لكنه لم ينعم بتقدمه طويلا لان موسى ديمبيلي ادرك التعادل لليون بعدها باربع دقائق من ركلة جزاء.

ثم تقدم ليون بهدف حسام عوار قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بتسديدة بعيدة لكن لويك ريمي نجح في فرض خوض ركلات الترجيح بادراكه التعادل في الرمق الاخير من ركلة جزاء ايضا.

© 2020 AFP