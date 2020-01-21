لوس انجليس غالاكسي يعلن التعاقد مع تشيشاريتو من اشبيلية

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن نادي لوس انجليس غالاكسي التعاقد مع المهاجم المكسيكي خافيير هرناندير تشيشارتو من اشبيلية الاسباني، في عقد سيجعله اللاعب الاعلى اجرا في الدوري الاميركي لكرة القدم وفق ما أفادت التقارير.

وقال الهولندي دينيس تي كلويزي مدير النادي "سجل خافيير الاهداف بشكل منتظم في أفضل البطولات في العالم وهو أفضل لاعب في منتخب بلاده في العقد الاخير من الزمن".

وتابع "إنه لاعب يحب المنافسة وأثبت نجاحه على أعلى مستويات وسجل أكبر عدد من الاهداف لصالح احد افضل المنتخبات في الكونكاكاف. نعتقد أن بإمكانه أن يكون أفضل مهاجمي الدوري الاميركي ويساعد فريقنا في مختلف الطرق".

وسيحل المكسيكي مكان السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي غادر النادي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد أفادت تقارير أنه سيتقاضى ستة ملايين دولار في العام اضافة لحوافز بعدما وقع على عقد لثلاثة اعوام.

وقال هرنانديز انه اختار لوس انجليس غالاكسي لانه تم وعده بأنه سيشارك اساسيا بصورة منتظمة بعد أن أمضى موسمين مع اشبيلية ووست هام الانكليزي عاني خلالهما في ايجاد مكان له في التشكيلة الاساسية.

وقال هرنانديز في حديث مع صحيفة "ذي تايمز" "سألعب. هذا ما أريده في حياتي. سيقول الناس لأنني لم أتمكن من القيام بذلك (في أوروبا) ولكن في كرة القدم هناك امور خارج عن سيطرتك".

وتابع "خلال آخر عامين، منح مدربون الثقة للاعبين غيري. الآن في غالاكسي يقول لي مدرب النادي والدوري: +انظر، خافيير، نريد أن نعطيك كل الثقة لمساعدتنا+ ولهذا سأخوض هذه الفرصة".

وينتقل "تشيشاريتو" الى الولايات المتحدة بعد مسيرة ناجحة في الملاعب الاوروبية مع مانشستر يونايتد الانكليزي توج معه بلقب الدوري عامي 2011 و2013، ريال مدريد الاسباني، باير ليفركوزن الالماني قبل ان يعود الى انكلترا من بوابة وست هام واخيرا اشبيلية.

وسجل تشيشاربيتو (32 عاما) اكثر من 200 هدفا مع الاندية التي لعب لها ولمنتخب بلاده حتى الآن، منها 52 هدفا في 109 مباراة مع المكسيك.

© 2020 AFP