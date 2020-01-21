مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ مساءلة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة أعمال الكونغرس

تبدأ مساء الثلاثاء مساءلة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بهدف عزله في إطار محاكمته بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة أعمال الكونغرس. من جانبه رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ودعا مجلس الشيوخ إلى رفضها على الفور في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

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يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء مجلس الشيوخ في إطار مساءلة رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وعبر ترامب عن رفضه لتهم المساءلة داعيا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور، وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.



وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال التهمتين بحق الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته، اليوم الثلاثاء، بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون .



وجاء في المذكرة "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور".

وقد قدم ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة.



وقال مساعد بالكونغرس إنه وفقا للقرار الذي قد يطرح للتصويت الثلاثاء، فقد يتحرك محامو ترامب في الإجراءات مبكرا بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ إلى رفض كل التهم، وذلك في إجراء من المرجح أن يفشل.



وترامب، الرابع فقط من بين 45 رئيسا أمريكيا يواجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته عبر مطالبته أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وبعرقلة تحقيق الكونغرس.

فرانس24/ رويترز



