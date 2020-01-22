إجراءات عزل ترامب: ما هي مراحل محاكمة الرئيس الأمريكي أمام مجلس الشيوخ؟

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الثلاثاء الأربعاء خطة محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمامه بهدف عزله بعد اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وعارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وعددهم 47 هذه الخطة، في حين وافق عليها جميع الجمهوريين الذين يملكون الأغلبية بـ53 صوتا. فما هي مراحل المحاكمة كما تنص عليها هذه الخطة؟ وهل يمكن أن تفضي لإزاحة ترامب من البيت الأبيض؟

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بعد جلسة مطولة دامت نحو 13 ساعة، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الثلاثاء الأربعاء بالموافقة على خطة قدمها زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل لبرنامج محاكمة الرئيس دونالد ترامب الرامية لعزله.

وأظهر التصويت انقساما حادا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيال هذه القضية، إذ وافق على الخطة جميع الأعضاء الجمهوريين وعددهم 53، في حين عارضها جميع الأعضاء الديمقراطيين الذين يحتلون 47 مقعدا من أصل مئة في المجلس.

فما هي المراحل التي ستمر بها هذه المحاكمة؟

- عرض حجج وقرائن الادعاء والدفاع

تبدأ المحاكمة بشكل فعلي عند الساعة 13:00 بتوقيت واشنطن (18:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير 2020 بعرض فريق الادعاء، المكون من سبعة نواب ديمقراطيين يرأسهم آدم شيف، لحجج وقرائن الاتهام على مدى 24 ساعة موزعة على ثلاثة أيام.

يتبع ذلك 24 ساعة أخرى موزعة أيضا على ثلاثة أيام لفريق الدفاع برئاسة المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سيبولوني يسمح له فيها بعرض حججه وبراهينه.

- أسئلة مكتوبة

بعد ذلك وخلال 16 ساعة، يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيه الأسئلة إلى الادعاء والدفاع خطيا. ويجب أن تقدم هذه الأسئلة إلى القاضي جون روبرتس الذي يقوم بقراءتها أمام المجلس وهيئتي الادعاء والدفاع.

- شهود ووثائق

في الخطوة التالية يقوم كل من الادعاء والدفاع بطلب أو رفض شهود ووثائق، مع تقديم الحجج، لمدة ساعتين. ثم يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على طلب الشهود والوثائق. ويجب أن يحصل التصويت على موافقة 51 عضوا للموافقة عليه، وبالتالي يتوجب على الديمقراطيين إقناع أربعة جمهوريين بالتصويت معهم لطلب حضور شهود يعتبرونهم أساسيين مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون أو كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني. ويتم التصويت على هذه الخطوة في جلستين الأولى مغلقة والثانية علنية.

- تصويت نهائي

بعد ذلك يتم الاستماع لشهادة الشهود والاطلاع على الوثائق إذا تمت الموافقة على ذلك. ثم تبدأ المداولات التي لم يتضح بعد ما إذا كانت علنية أم مغلقة. وبعد ذلك يقوم المجلس بالتصويت على بندي الاتهام كل على حدة. وينبغي أن يصوت 67 عضوا في المجلس بالموافقة على إدانة ترامب لإزاحته من منصبه.

لماذا الانقسام الحاد؟

يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة تحويل محاكمة ترامب إلى إجراء شكلي تماما بسبب طلبهم أن يتم الاستماع لشهادات الشهود، إن وقعت، في جلسات مغلقة، واختزالهم الشديد للمدة الزمنية للمحاكمة في البرنامج الذي وافقوا عليه، خصوصا بعد أن عبر غالبيتهم عن نيته عدم الموافقة على إزاحة ترامب من البيت الأبيض.

أما الجمهوريون فيتهمون الديمقراطيين بالانفراد بالتحقيق في مجلس النواب، على الرغم من حضور أعضاء جمهوريين لجلسات التحقيق، ومشاركتهم في اللجان البرلمانية التي استجوبت الشهود. ويتهمونهم بتلفيق الأدلة والسعي لإبطال نتائج انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز بها ترامب.

هل يمكن أن يتم عزل ترامب بنهاية المحاكمة؟

يبدو من المستبعد جدا أن تؤدي المحاكمة لمغادرة ترامب البيت الأبيض. إذ إن الديمقراطيين سيكونون بحاجة لإقناع عشرين سيناتورا جمهوريا بالتصويت ضد ترامب في نهايتها. ولا يبدو هذا الأمر واردا. ومن المتوقع أن يحاول الجمهوريون أن ينهوا المحاكمة والتصويت لصالح براءة الرئيس قبل موعد خطاب حالة الاتحاد الذي ينتظر أن يلقيه ترامب أمام الكونغرس في 4 شباط/فبراير المقبل.

فؤاد حسن