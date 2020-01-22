اسرائيل تعلن معاودة تزويد الضفة الغربية بالكهرباء بعد سداد اكثر من نصف الديون

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القدس (أ ف ب)

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية الأربعاء انها عاودت تزويد الضفة الغربية المحتلة بالتيار الكهربائي بعد أن دفع الفلسطينيون أكثر من نصف الديون المستحقة.

وبدأت الشركة الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر بإجراءات قطع الكهرباء عن أجزاء من الضفة الغربية بعد أن زاد حجم الديون المستحقة على الموزع الفلسطيني الرئيسي للكهرباء في الضفة الغربية عن 1,7 مليون شيكل (حوالى 500 مليون دولار).

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها تلقت حتى الآن مبلغ 920 مليون شيكل من الفلسطينيين.

وجاء في بيان للشركة "ستوقف شركة الكهرباء قطع الكهرباء بسبب الديون".

وأشارت إلى إجراء مفاوضات مع موزع الكهرباء الفلسطيني بشأن سداد باقي الأموال المستحقة.

ووصفت الشركة الإسرائيلية عملية الدفع بأنها خطوة "متقدمة" و"الأساس لحل شامل تسعى الأطراف إلى الوصول إليه".

ولم يرد تأكيد فوري من الجانب الفلسطيني.

وأكد رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية يفتاح رون-تل أن شركته تعمل على "تحسين جودة العرض".

ونفذت الشركة الإسرائيلية عمليات قطع للكهرباء لعدة ساعات في اليوم عن أجزاء من مدينة رام الله وعدد من مدن الضفة الغربية في محاولة للضغط على الموزع الفلسطيني لدفع الديون المستحقة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني العام 1967.

© 2020 AFP