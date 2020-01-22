الصين تعلن انها لا تعتزم المشاركة في محادثات خفض الاسلحة النووية

إعلان اقرأ المزيد

بكين (أ ف ب)

قالت الصين الأربعاء انها "لا تعتزم المشاركة" في محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية، بعد يوم من توجيه واشنطن دعوة لها للانضمام إلى المحادثات التي ستجري في موسكو.

وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات بهدف ازالة سوء التفاهم بشأن قضايا أمنية حساسة منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم ابان الحرب الباردة، العام الماضي.

ولمحت واشنطن في السابق إلى أنها تعتقد أن بكين، بترسانتها النووية المتزايدة، يجب أن تنضم إلى المحادثات.

غير ان المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ اتهم الولايات المتحدة باستخدام المشاركة الصينية "كمبرر للتهرب من مسؤولياتها لنزع الأسلحة النووية".

وصرح المتحدث في مؤتمر صحافي معتاد "الصين ليس لديها أية نية للمشاركة فيما يسمى بالمفاوضات الصينية الأميركية الروسية الثلاثية لضبط الأسلحة".

وقالت واشنطن ان عدم وجود شفافية حول مخزونات الصين المتزايدة من الأسلحة النووية يشكل "تهديدا خطيرا". وأصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة انضمام الصين الى اي اتفاق نزع اسلحة جديد.

وقال غينغ ان "على البلد الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وأكثرها تطورا ان يتحمل بشكل جدي مسؤولياته الخاصة بنزع الأسلحة النووية".

وقال المندوب الأميركي الى مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف روبرت وود الثلاثاء ان التقديرات تشير إلى أن "مخزونات الصين (النووية) ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، نعتقد أن الوقت حان لاجراء محادثات ثلاثية".

وتابع "علينا أن نتعامل مع هذا التهديد الخطير على الاستقرار الاستراتيجي، وهو عدم وجود شفافية بشأن مخزون الصين النووي".

وفي آب/اغسطس العام الماضي، انسحبت واشنطن وموسكو من معاهدة خفض الاسلحة النووية المتوسطة المدى المبرم عام 1987 بعد تبادل الاتهامات بانتهاك شروط المعاهدة.

يوكس-بايس/اش/غد

© 2020 AFP