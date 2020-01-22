اليونان تستعد لانتخاب أول رئيسة للبلاد

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اثينا (أ ف ب)

تستعد اليونان لانتخاب القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو الأربعاء رئيسة للجمهورية لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل الى هذا المنصب الذي يعتبر فخريا بشكل عام.

والرئيسة الحالية لمجلس الدولة المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، يُرتقب أن تنتخب اعتبارا من الدورة الاولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 260 نائبا على الأقل من أصل 300 وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

وقال رئيس الحكومة المحافظ إن إيكاتيريني ساكيلاروبولو (63 عاما) هي مرشحة "الوحدة" و"التقدم" وقد اختارها لهذا المنصب لانها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

وفور تسميتها في 15 كانون الثاني/يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة باجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا الى حد كبير ولا يصل الى مستوى الدول الأوروبية الاخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وقال رئيس الوزراء "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل". وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.

وأضاف "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء" لكن "هذا الأمر يتغير من الان وصاعدا، بدءا بقمة هرم" السلطة.

وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول/اكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو الى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، مطلقة ولديها ولد.

- "قيم تقدمية"-

ورحب زعيم المعارضة اليسارية بالقول "لقد خدمت على الدوام العدالة وحماية الحقوق الفردية والحيادية الدينية للدولة. ان انتخابها يكافئ القيم التقدمية التي دافعت عنها بصفتها قاضية".

وساكيلاروبولو حائزة إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي اثينا وباريس-السوربون وهي ابنة قاض في المحكمة العليا دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية.

لكنها تميزت بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقدا من الزمن. وواجهت في هذا الإطار انتقادات لانها دافعت عن مشروع استثمار مثير للجدل لشركة مناجم كندية في شمال البلاد.

ووصولها الى رأس السلطة في اليونان لولاية من خمس سنوات سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل انهاض البلاد.

ومن شبه المؤكد أنها ستحصل من الدورة الأولى على أكثر من المئتي صوت المطلوبة لخلافة الرئيس المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس الذي تنتهي ولايته في آذار/مارس.

وأعلنت التنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان اليوناني أنها ستصوت لها بغالبية كبرى.

واذا لم يمتنع أحد عن التصويت، سيمكن للقاضية أن تعتمد على أصوات 158 نائبا من حزب "الديموقراطية الجديدة" المحافظ الحاكم و86 من حزب سيريزا اليساري و22 نائبا من حركة الوسط-اليسار كينال.

وكتب الياس ماغلينيس في افتتاحية صحيفة "كاثيميريني" المحافظة "هذا التعيين يشكل نجاحا كبيرا واستراتيجيا سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل".

وأضاف "انها تحمل ذهنية توافق في هذه الأوقات الصعبة للسياسة الخارجية" في اشارة الى التوتر الحالي مع تركيا المجاورة حول مسائل التنقيب عن النفط والحدود البحرية وتدفق المهاجرين.

© 2020 AFP