اليونان تنتخب لأول مرة في تاريخها امرأة رئيسة للبلاد

رئيسة اليونان المنتخبة إيكاتريني ساكيلاروبولو خلال خطاب لها في أثينا، اليونان، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

انتخبت الأربعاء القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو (63 عاما) رئيسة لجمهورية اليونان بغالبية كبرى لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل إلى هذا المنصب، الذي يعتبر فخريا بشكل عام. وشغلت ساكيلاروبولو سابقا منصب رئيسة مجلس الدولة قبل أن تحصل على تصويت أغلبية نواب البرلمان وتصبح رئيسة البلاد.

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صوت البرلمان اليوناني الأربعاء بأغلبية لصالح انتخاب أول امرأة في تاريخ البلاد، وهو منصب فخري بشكل عام. وأصبحت القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية بعدد أصوات من النواب وصل إلى 261 نائبا في البرلمان من أصل 300. وكانت ساكيلاروبولو تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة وكانت حينها مدافعة بشدة عن قضايا البيئة خصوصا بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس في ختام التصويت في البرلمان إن "إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية".

"لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل"

وستؤدي هذه القاضية اليمين في 13 آذار/مارس في نفس يوم انتهاء ولاية سلفها المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس.

وكان رئيس الحكومة المحافظ قدم إيكاتيريني ساكيلاروبولو (63 عاما) على أنها مرشحة "الوحدة" و"التقدم" وقد تم اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

وفور تسميتها في 15 كانون الثاني/يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

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وقال رئيس الوزراء "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل". وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.

وأضاف "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء" لكن "هذا الأمر يتغير من الان وصاعدا، بدءا بقمة هرم" السلطة.

وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول/اكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو الى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، مطلقة ولديها ولد.



نبذة عن الرئيسة الجديدة

ورحب زعيم المعارضة اليسارية بالقول "لقد خدمت على الدوام العدالة وحماية الحقوق الفردية والحيادية الدينية للدولة. أن انتخابها يكافئ القيم التقدمية التي دافعت عنها بصفتها قاضية".

وساكيلاروبولو حائزة على إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي أثينا وباريس-السوربون وهي ابنة قاض في المحكمة العليا دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية.

لكنها تميزت بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقدا من الزمن. وواجهت في هذا الإطار انتقادات لأنها دافعت عن مشروع استثمار مثير للجدل لشركة مناجم كندية في شمال البلاد.

ووصولها إلى رأس السلطة في اليونان لولاية من خمس سنوات سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل النهوض بالبلاد.

وكتب إلياس ماغلينيس في افتتاحية صحيفة "كاثيميريني" المحافظة أن وصول ساكيلاروبولو إلى الرئاسة "يشكل نجاحا كبيرا واستراتيجيا سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل".

وأضاف "أنها تحمل ذهنية توافق في هذه الأوقات الصعبة للسياسة الخارجية" في إشارة إلى التوتر الحالي مع تركيا المجاورة حول مسائل التنقيب عن النفط والحدود البحرية وتدفق المهاجرين.

فرانس24/ أ ف ب

