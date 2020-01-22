بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يسحق إيتو ويبلغ الدور الثالث

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ملبورن (أ ف ب)

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، الياباني تاتسوما إيتو المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-4 و6-2 ليبلغ الدور الثالث دون عناء الاربعاء.

وخسر ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، سبعة أشواط فقط أمام إيتو المصنف 146 وامتحنه خصمه نسبيا في المجموعة الثانية، لكن العملاق الصربي انهى المباراة في 95 دقيقة فقط على ملعب "رود ليفر أرينا".

قال ديوكوفيتش المتوج سبع مرات في ملبورن آخرها العام الماضي "أوجه تحية له لقتاله حتى النهاية، كانت المجموعة الثانية متقاربة جدا".

تابع ديوكوفيتش (32 عاما) الذي حقق أول القابه في البطولة عام 2008 "كانت الظروف قاسية، فبسبب الرياح لم نكن نعرف أين ستذهب الكرات. ساعدني ارسالي كثيرا لتجنب المتاعب".

ويلتقي حامل 16 لقبا في البطولات الكبرى، في الدور المقبل لاعبا يابانيا ثانيا هو يوشيهيتو نيشيوكا المتفوق على البريطاني دان ايفانز بثلاث مجموعات 6-4 و6-3 و6-4.

وكان الفوز الـ70 لديوكوفيتش في ملبورن مقابل 8 خسارات فقط، لكن احداها كانت أمام لاعب مشارك ببطاقة دعوة على غرار ايتو، عندما سقط أمام الاوزبكستاني دنيس ايستومين في الدور الثاني قبل ثلاث سنوات.

وبدا ديوكوفيتش حازما أمام الياباني الراغب في التأهل الى الدور الثالث من البطولات الكبرى للمرة الاولى في مسيرته، وذلك بعد ان خسر مجموعة في الدور الاول أمام الالماني يان-لينارد شتروف.

وهذا الفوز الثامن تواليا لديوكوفيتش بعد قيادته صربيا الى لقب كأس رابطة المحترفين في سيدني مطلع السنة.

وكان ديوكوفيتش تفوق على النجم الاسباني رافايل نادال في نهائي العام الماضي ليطلق العنان لسنة توج خلالها أيضا بلقبه الخامس في بطولة ويمبلدون الانكليزية، إضافة لخمس دورات رفع من خلالها رصيده الى 77 لقبا في مسيرته الاحترافية.

وبحال تتويجه، سيصبح ديوكوفيتش ثالث لاعب في التاريخ يحرز لقب بطولة كبرى 8 مرات أو أكثر، بعد نادال (12 لقبا في رولان غاروس) والسويسري روجيه فيدرر (8 في ويمبدلون).

© 2020 AFP