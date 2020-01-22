قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022: مجموعات سهلة للجزائر والمغرب وتونس ومصر

جانب من حفل سحب قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، القاهرة في 21 كانون الثاني/يناير 2020.

أجريت الثلاثاء في القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وأدت لوقوع المنتخبات الكبرى في القارة السمراء في مجموعات سهلة نسبيا، باستثناء مواجهة نارية وحيدة ستجمع أسود الكاميرون بأفيال ساحل العاج ضمن المجموعة الرابعة. ووقعت المنتخبات العربية الكبرى في مجموعات سهلة نسبيا، إذ تواجه الجزائر بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، وتقابل تونس زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، ووقعت مصر ضد الغابون وليبيا وأنغولا، أما المغرب فسيلاقي غينيا وغينيا بيساو والسودان.

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أفرزت قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 مجموعات في متناول يد كبار القارة السمراء، باستثناء المجموعة الرابعة التي وصفت بأنها حديدية لوقوع منتخب الأسود غير المروضة الكاميروني وجها لوجه فيها أمام منتخب أفيال ساحل العاج.

ووضعت القرعة التي أجريت الثلاثاء في القاهرة منتخبات الجزائر وتونس والمغرب ومصر أمام مجموعات سهلة نسبيا، وتبدو الطريق ممهدة أمامها لبلوغ الدور الثالث.

وكان تخوف المنتخبات العربية الأربعة الكبرى من الوقوع تحديدا في مواجهة ساحل العاج كون الأخيرة كانت ضمن منتخبات المستوى الثاني، لكن القرعة جنبتها ذلك.

وجاءت الجزائر بطلة أفريقيا في المجموعة الأولى وستكون منافستها الرئيسية على بطاقة التأهل بوركينا فاسو لكن الأولى تملك جميع المؤهلات لبلوغ النهائي بفضل كوكبة من أبرز اللاعبين على رأسهم جناح مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز.

وكانت المشاركة الأخيرة لثعالب الصحراء في مونديال البرازيل عام 2014 عندما بلغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام ألمانيا بعد التمديد في طريق الأخيرة للتتويج باللقب العالمي.

في المقابل، لن تواجه تونس صعوبة كبيرة في تصدر مجموعتها التي تضم زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، والأمر ينطبق على المغرب الذي أوقعته القرعة إلى جانب غينيا وغينيا بيساو والسودان.

وشارك منتخب أسود الأطلس في النسخة الأخيرة في روسيا وخرج من الدور الأول.

أما مصر فتواجه جارتها ليبيا والغابون وأنغولا.

وعلق مدير منتخب الفراعنة محمد بركات على القرعة معتبرا "لقد وقعنا مع منتخبات مميزة والمجموعة إلى حد كبير في المتناول. مجموعتنا قوية ومتوازنة إلى حد كبير، فنحن لا ننظر إلى الفرق المقابلة بقدر ما نهتم بمستوانا ولاعبينا وقدراتنا الفنية".

وتابع "مواجهة منتخب ليبيا مواجهة عربية مختلفة، وهو منتخب يلعب خارج ملعبه وهذا أمر يصب في صالحنا إلى حد كبير، وفي النهاية إذا كان لاعبونا في مستواهم الفني المعتاد سيتغلبون على أي منتخب".

يذكر أن منتخب مصر نال شرف أن يكون أول منتخب أفريقي يخوض غمار نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال 1934 في إيطاليا عندما خرج من الدور الأول بخسارته أمام نظيره المجري 2-4 (نظام خروج المغلوب).

نظام التصفيات

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي الذي يتكون من خمس مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبا في القارة بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الأول/ديسمبر 2019) إذ وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات في قرعة اليوم كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون، ساحل العاج، موزامبيق، مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا

المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا

المجموعة السابعة: غانا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان

المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الأولى من التصفيات خلال الفترة من 5 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر القادم علما بأن الاتحاد القاري قام بتغيير المواعيد المقترحة للعب جولات التصفيات، بعد قراره تغيير موعد بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام 2021 وليس خلال الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني مع (7) مرات يليه نظيره النيجيري (6) ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).

وكشف الكاف عن مواعيد الجولات الست في دور المجموعات من التصفيات وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 آذار/مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

فرانس24/ أ ف ب