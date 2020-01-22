كافاني يغيب عن تشكيلة سان جرمان الى رينس وانتقاله بات وشيكا

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باريس (أ ف ب)

بات انتقال المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني من باريس سان جرمان الفرنسي وشيكا على ما يبدو، بعد استبعاده عن التشكيلة التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء ضد رينس في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة.

وقال الألماني توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي الثلاثاء إن كافاني لم يشارك في التدريبات الجماعية الاثنين.

وشارك كافاني أفضل هداف في تاريخ سان جرمان (198 هدفا) في مباراتين في كانون الثاني/يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة فقط، وشارك كأساسي في كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).

ودفع تدهور العلاقة بين النادي الفرنسي ولاعبه الدولي (32 عاما) بالأخير للتفكير بالانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل ستة أشهر من انتهاء عقده.

وأكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جرمان الأحد رغبة انتقال "إيدي"، حيث من المتوقع أن تكون أتلتيكو مديد الاسباني وجهته المقبة.

إلى جانب كافاني، سيغيب كل من السنغالي إدريسا غوي والألماني تييو كيرير والإسباني خوان بيرنات وكولين داغبا والبرازيلي تياغو سيلفا عن الرحلة إلى شامبان حيث تقام مواجهة رينس، على عكس هداف الفريق كيليان مبابي والبرازيلي نيمار اللذين يعول عليهما في هذه المباراة الصعبة كونها قد تمثل نقطة تحول أولى في موسم الفريق.

© 2020 AFP