مارادونا في ضيافة مادورو في كاراكاس

إعلان اقرأ المزيد

كراكاس (أ ف ب)

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاسطورة الارجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الثلاثاء في العاصمة كاراكاس، وشكره على "دعمه المطلق"، وذلك عشية استضافة بلاده لاجتماعات منتدى ساو باولو.

وغرد مادورو رئيس الحزب الاشتراكي عبر حسابه على تويتر "كم من الرائع رؤية مارادونا مجددا في بلدنا الحبيب! فنزويلا بلدك، رفيقتك وتوأم روحك! أهلا وسهلا بك"، مرفقا بفيديو لهما وهما يتعانقان.

ويقول مارادونا الذي يشرف حاليا على تدريب فريق خيمنازيا اي ايسغريما دي لا بلاتا في الفيديو "ها نحن هنا"، فيرد مادورو "تبدو صغيرا في السن مجددا ... ماذا فعلت بنفسك؟ هل خيمنازيا فعل بك ذلك"؟

وفي تغريدة أخرى، توجه مادورو الى مارادونا قائلا "شكرا لدعمك المطلق"، مشيرا الى انهما تناقشا "في الافكار حول مواضيع رياضية مختلفة ومسائل في العالم".

وتستعد كاراكاس لاستضافة اجتماعات منتدى ساو باولو ايام الاربعاء، الخميس والجمعة.

وسيبقى بطل العالم 1986 مع منتخب التانغو في العاصمة الفنزويلية لغاية الخميس وفق ما أشارت التقارير الارجنتينية.

ووصل مارادونا الى كاراكاس في ظل بحث الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عن مدرب لمنتخبه الوطني عقب استقالة رافايل دوداميل في وقت سابق من الشهر الحالي لتولي تدريب اتلتيكو مينيرو البرازيلي.

الا ان مصادر الاتحاد نفت لوكالة فرانس برس ان لزيارة مارادونا علاقة بتعيين مدرب جديد للمنتخب.

وجاء في بيان للاتحاد الاثنين انه لا زال يبحث عن بديل لدوداميل لقيادة الفريق وانه "من المفضل" ان يكون اجنبيا، رغم ان الفنزويلي سيزار فارياس مدرب بوليفيا الحالي يبدو اسما مرشحا لتولي المنصب.

© 2020 AFP