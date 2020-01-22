ماكرون يؤكد أن فرنسا ستفعل "كل شيء" لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته

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القدس (أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء خلال تواجده في القدس أن فرنسا ستفعل "كل شيء" لمساعدة لبنان على الخروج من "الأزمة العميقة" التي تعصف به.

وأضاف ماكرون متحدثا إلى جانب نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين "سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها".

وتتزامن تصريحات الرئيس الفرنسي مع أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة الأربعاء برئاسة حسن دياب.

ويأمل المانحون في أن تقود الحكومة الجديدة إصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الأجنبية وتساعد في استقرار العملة المحلية المتراجعة.

على صعيد آخر، أكد ماكرون أنه سيبقى "يقظا" حيال أي "نشاط إرهابي" من لبنان قد يهدد الشعب اللبناني أو إسرائيل.

وتحيي إسرائيل الخميس الذكرى 75 لتحرير معسكر "أوشفيتز" النازي بحضور 40 زعيما عالميا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير تشارلز ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

© 2020 AFP