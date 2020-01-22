في موقف يذكر بشيراك.. مشادة كلامية بين ماكرون وعناصر شرطة إسرائيليين في القدس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب من شرطي إسرائيلي مغادرة كنيسة القديسة آن بالقدس والتابعة للأراضي الفرنسية، 22 كانون الثاني/يناير 2020.

نشبت مشادة كلامية بعد ظهر الأربعاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناصر من الشرطة الإسرائيلية منعته من دخول كنيسة القديسة آن في القدس. وأظهر مقطع فيديو ماكرون وهو يقول لشرطي إسرائيلي بالإنكليزية "لا يعجبني ما فعلتم أمامي" ويطلب منه مغادرة كنيسة القديسة آن التابعة للأراضي الفرنسية.

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قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بتأنيب عناصر شرطة إسرائيليين وطلب منهم بإصرار أن يسمحوا له بالدخول إلى كنيسة القديسة آن في القدس، وفق صحافيي وكالة الأنباء الفرنسية، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينيات.

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

وصعد ماكرون النبرة مبادرا شرطيا إسرائيليا باللغة الإنكليزية "لا يعجبني ما فعلتم أمامي"، طالبا منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية.

وأضاف وفقا للمشاهد التي التقطتها كاميرات الهواتف الذكية والتي انتشرت بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي "أخرج من فضلك".



وأشار ماكرون في حديثه إلى أن القواعد المتبعة في المكان على مدار "عدة قرون لن تتغير معي، أنا أقول لكم، حسنا؟".



ووقعت المشادة عندما تعدى عناصر الأمن التابعون للدولة المضيفة القواعد الأمنية الفرنسية، ودخلوا إلى كنيسة سانت آن المملوكة للحكومة الفرنسية.



وتعتبر الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر أرضا فرنسية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.



ويتواجد ماكرون في القدس تلبية لدعوة إسرائيل التي تحيي الخميس الذكرى الـ75 لتحرير معسكر "أوشفيتز" النازي بحضور نحو 40 زعيما آخر من حول العالم.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان السيناريو ذاته الذي حصل مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، عندما وقعت مشادة كلامية بينه وبين الشرطة الإسرائيلية.



واعتبر شيراك تصرفات رجال الأمن الإسرائيليين حينها بأنها "استفزاز".

وسألهم حينها بغضب "ماذا تريدون؟ هل أعود إلى طائرتي واعود إلى فرنسا؟ هل هذا ما تريدونه؟".



فرانس24/ أ ف ب