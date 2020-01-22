مصري يصبح أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم بعمر 74 عاما

أصبح المصري عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم بعد أن أتم الاتحاد المحلي للعبة إجراءات تسجيله إثر تعاقد نادي 6 أكتوبر من الدرجة المصرية الثالثة معه. ويبلغ بهادر من العمر 74، ويسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتشترط هذه الموسوعة أن يلعب بهادر مباراتين رسميتين كاملتين ليتم اعتماد رقمه القياسي.

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بعمر 74 عاما أصبح المصري عز الدين بهادر أكبر لاعب محترف مسجل في فريق لكرة القدم في العالم. فخلال سوق الانتقالات الشتوية تعاقد نادي 6 أكتوبر الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المصرية مع بهادر، وأتم إجراءات تسجيله في الاتحاد المصري للكرة في 21 كانون الثاني/يناير 2020.

ونشر الاتحاد المحلي للعبة على حسابه في فيس بوك صورا للاعب مع أعضاء إدارة الاتحاد ونادي 6 أكتوبر أثناء عملية تقييد اللاعب في السجلات. وأعلن المدير التنفيذي للاتحاد أن بهادر ومسؤولي النادي أنهوا إجراءات تسجيل اللاعب الثلاثاء. وتشير بطاقة تسجيل اللاعب في الاتحاد إلى أنه مولود يوم الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1945، ما يعني أن قيده كلاعب محترف تم وهو بعمر 74 عاما و79 يوما.

ولم يسبق لبهادر لعب كرة القدم بشكل احترافي، ولم يسبق له التسجيل في سجلات أي فريق لكرة القدم، وكان يعمل كمهندس.

وقام بهادر بهذه الخطوة سعيا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي اشترطت أن يتعاقد مع ناد ويتم تسجيله في الاتحاد المحلي، ويلعب مباراتين رسميتين كاملتين، لذا قام بالتواصل مع إدارة نادي 6 أكتوبر التي رحبت بالفكرة وتعاقدت معه. ولكن الخطوة الأخيرة أمام اللاعب، وهي لعب مباراتين رسميتين كاملتين قد لا تكون سهلة، إذ إن بهادر يلعب كمهاجم أو في مركز لاعب الوسط المهاجم.

والرقم القياسي العالمي مسجل حاليا باسم الإسرائيلي إسحاق حايك، الذي حقق إنجازه في نيسان/أبريل 2019 وهو بعمر 74 عاما، وكانت مهمته أسهل من مهمة بهادر، إذ إنه لعب مباراتين بمركز حارس مرمى.

فؤاد حسن