الاتحاد الأوروبي يعتبر استئناف النظام السوري ضرباته على إدلب "غير مقبول"

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بروكسل (أ ف ب)

اعتبر الاتحاد الأوروبي الخميس أن استئناف النظام السوري وحلفائه الهجوم على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا هو أمر "غير مقبول" وطالب بوقف الضربات الجوية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "مرة جديدة تمّ انتهاك وقف آخر لإطلاق النار".

ولم تستمرّ الهدنة التي أعلنتها موسكو، حلفية النظام السوري، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة، في كانون الثاني/يناير إلا بضعة أيام.

وأضاف المتحدث أن "استئناف الهجوم على إدلب، بما في ذلك الضربات الجوية وعمليات القصف المتكررة التي تستهدف مدنيين، هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وحذّر من أن "الاتحاد الأوروبي سيُبقي على العقوبات ضد نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) طالما هذه الهجمات الوحشية مستمرة".

وذكّر بأن "الضربات الجوية للنظام السوري وأنصاره في شمال غرب سوريا قتلت ما لا يقلّ عن 35 شخصاً بينهم الكثير من المدنيين والنساء والأطفال في الأيام الأخيرة وتسببت بنزوح أكثر من 350 ألف مدني خلال الشهر الأخير فقط".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن "ضمان الوصول السريع والآمن وبدون عراقيل للمنظمات الإنسانية هو ضرورة مطلقة، بهدف السماح بإيصال المساعدة الإنسانية لكل المدنيين المحتاجين".

وأشار المتحدث إلى أن "+الممرات الإنسانية+ لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "وجود مجموعات إرهابية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة، في إدلب هو مصدر قلق للجميع. إن مكافحة هذه الجماعات بالشكل الذي تسمح به الأمم المتحدة، لا يتيح تجاهل القانون الإنساني الدولي".

وختم بالقول إن مواصلة الأعمال العدائية في إدلب قد يدمّر الأمل بـ"حلّ النزاع عن طريق التفاوض، وهو السبيل الوحيد الممكن".

وخلف النزاع الذي تشهده سوريا منذ آذار/مارس 2011 أكثر من 380 ألف قتيل بينهم أكثر من 115 ألف مدني، وأدى الى تدمير البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2020 AFP