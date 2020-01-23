الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس يقترب من تجاوز براينت في قائمة الأكثر تسجيلا

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لوس انجليس (أ ف ب)

بات الأميركي ليبرون جيمس على وشك تجاوز مواطنه كوبي براينت واحتلال المركز الثالث على قائمة الأكثر تسجيلا في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، ما يضيف إنجازا جديدا لمسيرة نجم فريق لوس أنجليس ليكرز البالغ من العمر 35 عاما.

وسجل "الملك" جيمس 33599 نقطة في مسيرته الممتدة على مدار 17 موسما، وكللها بفوزه بالبطولة ثلاث مرات وحصوله على لقب أفضل لاعب أربع مرات.

ويحتاج جيمس بدءا من مباراته الخميس أمام بروكلين نتس إلى 45 نقطة، لتجاوز براينت، الذي سجل 33643 نقطة على مدى 20 عاما مع ليكرز.

وفاز الأسطورة براينت بلقب دوري المحترفين خمس مرات، بالإضافة إلى ميداليتين ذهبيتين مع منتخب بلاده إلى جانب جيمس في الألعاب الأولمبية 2008 في بكين و2012 في لندن.

ويبلغ متوسط تسجيل جيمس في المباراة الواحدة 25.1 نقطة، ما يعني أنه قد يتجاوز زميله السابق فيما لو واصل على نفس الوتيرة السبت في مباراة متصدر ترتيب المنطقة الغربية ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

واعتبر براينت أن غياب جيمس في الموسم الماضي عن الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، بعد 13 موسما متتاليا، وثمانية مواسم في الأدوار النهائية أعطاه الحافز في الموسم الحالي لقيادة فريقه نحو صدارة المنطقة الغربية.

وقال براينت لصحيفة "يو إس إيه توداي" "إنه يأتي هذا العام محملا "بالثأر" بسبب ما يقوله الجميع أن عهده قد انتهى".

وأضاف "عندما شاركت في البطولة للمرة الأولى، كان متوسط الأعمار هو 33 أو 32 عاما. والآن وانت بعمر 35 عاما، يتم انتقادك ومهاجمتك على انك انتهيت. إنه أمر سخيف. أنا أعتقد أنه يقوم بعمل رائع".

وأكد براينت أنه ليس منزعجا من اجتياز جيمس لمجموع نقاطه، وقال "يجب أن تكون سعيدا للشخص الذي يأتي بعدك لتتمكن من تجاوز الأشياء التي قمت بها. إنه نوع من الأحداث للتفكير، أو للتصرف بأي طريقة أخرى".

ويتربع أسطورة ثالثة لليكرز على صدارة الأكثر تسجيلا وهو كريم عبد الجبار برصيد 38387 نقطة، ويأتي كارل مالون في المركز الثاني برصيد 36928 نقطة، وقد سبق له أيضا ارتداء قميص الفريق الأصفر في موسم 2003-2004.

وغاب "الملك" عن 27 مباراة في الموسم الماضي بسبب الاصابة، وهو لم يغب سوى مرتين هذا الموسم.

ولطالما قاوم جيمس مقارناته مع براينت على مر السنين، على الرغم من أن كليهما اعتبر وريثا لمايكل جوردان باعتباره أعظم لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في عصره.

وعلق جيمس على موضوع مقارنته بجوردان وبراينت خلال العام الماضي لقناة "سي بي اس" بقوله "أعتقد أن هذا غير عادل (...) في النهاية، كلنا مختلفون".

واضاف "نحن جميعا نواجه تحديات مختلفة. واجهنا جميعنا تحديات، ولدينا دورات مختلفة، لكن الشيء الوحيد هو أننا سنفعل أي شيء لممارسة لعبة كرة السلة في كل يوم|.

وتابع "مايك (جوردان) كان له طريقه، وكان الأعظم. كان لكوبي طريقه، وكان الأعظم. كان عندي طريقي. أتمنى أن يقول أحدهم في يوم من الأيام إنني أعظم".

© 2020 AFP