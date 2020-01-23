العدل الدولية تطلب من بورما اتخاذ كل الإجراءات لمنع وقوع "إبادة" محتملة في حق الروهينغا

طالب القاضي عبد القوي أحمد يوسف، الذي يترأس حاليا محكمة العدل الدولية، بورما باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع "إبادة" محتملة بحق الروهينغا المسلمين. وكانت غامبيا هي الدولة التي طالبت بمثل هذا الإجراء وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.

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أمرت محكمة العدل الدولية بورما الخميس باتخاذ "كافة الإجراءات ضمن سلطتها" لمنع "إبادة" محتملة بحق الروهينغا المسلمين.



ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.



وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف التي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي إنه يتعين على بورما "اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق.



وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" وفرض "ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجود المجموعة بشكل كامل أو جزئي" فرضا متعمدا.



وأمرت المحكمة بورما بالرد خلال أربعة أشهر، وبعد ذلك كل ستة أشهر.



وطلبت غامبيا اتخاذ هذه الإجراءات بانتظار النظر في القضية بشكل كامل، وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات.



وتعود الاتهامات إلى حملة القمع العسكرية التي شنتها بورما في 2017 وأدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينغا إلى بغلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.



فرانس24/ أ ف ب