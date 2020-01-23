باريس وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية على شركات الإنترنت الأمريكية

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المتعلق بالضرائب الفرنسية على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة. ومن المقرر أن ترجئ باريس المطالبة بهذه الضرائب إلى ديسبمر/كانون الأول القادم مقابل تعهد واشنطن بتعليق العقوبات التي تهدد بفرضها على فرنسا.

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أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إطار عمل مشترك لإنهاء الخلاف المتعلّق بفرض ضرائب فرنسية على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة.



وقال لومير عقب محادثاته مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "لقد توصّلنا إلى اتّفاق على إطار عمل دولي مشترك".



وأضاف أنّ الاتفاق ينصّ على إرجاء فرنسا مبالغ مالية مطلوبة لضريبتها الرقمية حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، في حين تعلّق الولايات المتحدة العقوبات التي تهدد بفرضها على فرنسا.



وأضاف "فرنسا لن تقبل سواء بسحب أو تعليق الضريبة التي فرضتها على شركات الإنترنت طالما لا يوجد حل دولي".



وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاولة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير للتوصل إلى حل دولي قابل للتطبيق.



وقال لومير "ما زلنا بحاجة إلى الاتفاق على أساس مشترك للعمل" مع واشنطن لدفع المحادثات.



من جهته قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد في وقت سابق في دافوس إن لندن تعتزم المضي قدما في خططها لتطبيق فرض ضريبة رقمية في نيسان/أبريل، مؤكدا أنه سيتم التخلي عن هذا التشريع في حال التوصل إلى حل دولي.

فرانس24/أ ف ب







