بطولة أستراليا: مدفيديف وبليشكوفا إلى الدور الثالث

إعلان اقرأ المزيد

ملبورن (أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية الخميس الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتغلب مدفيديف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، على الإسباني بيدرو مارتينيز الـ168 عالميا والصاعد من التصفيات 7-5 و6-1 و6-3، فيما فازت بليشكوفا على الألمانية لاورا سيغموند 6-3 و6-3.

وبعد دخان حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد منذ أيلول/سبتمبر الماضي، والمطر والرياح التي أربكت المنظمين في الأيام الأولى من المنافسات، جاء الدور على الرمال الخميس حيث اضطر المنظمون بسببها إلى تأخير انطلاق المباريات المقررة على الملاعب الملحقة التي لا تتوفر على أسقف متحركة، خلافا للملاعب الرئيسية الثلاثة.

وشدد مدفيديف على صعوبة مباراته مع مارتينيز "خصوصا المجموعة الأولى" التي كسبها 7-5.

وقال "لكنه (مارتينيز) لديه خبرة أقل مني وعلى الرغم من ذلك لعب جيدا في المجموعة الاولى وكاد يحسمها في صالحه"، مضيفا "كنت أعرف أنه يتعين علي القتال والتركيز طيلة المباراة".

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الإسباني الآخر خاومي مونار أو الأسترالي أليكسي بوبيرين من أجل حجز بطاقته إلى الدور ثمن النهائي الذي ودعه العام الماضي عقب الخسارة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي واصل طريقه حتى الفوز باللقب.

وبدوره عانى الألماني ألكسندر زفيريف السابع في المجموعة الأولى من مباراته أمام البيلاروسي إيغور جيراسيموف الـ98 عالميا حيث اضطر لخوض شوط فاصل لكسبها 7-6 (7-5) قبل أن يحسم الثانية 6-4 والثالثة 7-5 ليبلغ الدور الثالث.

ويلتقي زفيريف الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي او الإسباني فرناندو فيرداسكو من أجل بطاقة الدور ثمن النهائي الذي بلغه مرة واحدة في ملبورن وكانت العام الماضي من دون أن ينجح في تخطيه.

واحتاج النمسوي دومينيك تييم الخامس إلى خمس مجموعات لتخطي عقبة الأسترالي أليكس بولت المشارك ببطاقة دعوة.

ودخل تييم المباراة بقوة وكسب المجموعة الاولى بسهولة كبيرة 6-2، لكن بولت صدمه في الثانية والثالثة بكسبهما 7-5 و7-6 (7-5)، قبل أن ينتفض النمسوي في المجموعتين الأخيرتين ويكسبهما 6-1 و6-2 على التوالي وبالتالي المباراة في ثلاث ساعات و22 دقيقة.

- بليشكوفا تواصل مشوارها -

وواصلت بليشكوفا (27 عاما) مشوارها نحو التتويج بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية ببلوغها الدور الثالث عقب الفوز على سيغموند 6-3 و6-3.

وأعربت بليشكوفا، المتوجة باللقب الـ16 في مسيرتها الاحترافية في 12 الحالي في بريزبين، عن عدم رضاها على المستوى الذي قدمته أمام الألمانية، وقالت "لم أقدم مباراة جميلة، أسلوب لعبها لا يناسبني".

وأضافت بليشكوفا التي تبقى أفضل نتيجة لها في بطولات الغراند سلام نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016: "أتمنى أن ألعاب بطريقة جيدة في الدور المقبل".

وتلتقي بليشكوفا التي بلغت نصف النهائي في البطولة الاسترالية العام الماضي، في الدور المقبل مع الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا الـ30 أو الأميركية تايلور تاوسند الـ79.

وخرجت اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس عام 2017 والمصنفة خامسة عالميا سابقا، من الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية بليندا بنسيتش السابعة 5-7 و5-7.

وقررت أوستابنكو المشاركة في بطولة أستراليا رغم وفاة والدها مطلع الشهر الحالي والتي اضطرتها الى الانسحاب من دورة اوكلاند النيوزيلندية، وقالت عقب تأهلها إلى الدور الثاني الثلاثاء "قررت اللعب (بطولة أستراليا المفتوحة) كي أشغل نفسي. لو بقيت في المنزل، أعتقد أنني سأنتكس أكثر".

وتلتقي بنسيتش في الدور الثالث مع الإسبانية سارة سريبس الـ91 أو الإستونية أنيت كونتافيت الـ31.

© 2020 AFP