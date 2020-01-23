بطولة أستراليا: نادال يواصل مشواره بصحبة مدفيديف وبليشكوفا وهاليب

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ملبورن (أ ف ب)

واصل الإسباني رافايل نادال المصنف أول ووصيف البطل مشواره نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى، وتأهل بصحبة الروسي دانييل مدفيديف الرابع والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية عند السيدات، الى الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

واحتاج نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط (بعد 2009) ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20) والمسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر، الى ساعتين و30 دقيقة لتخطي عقبة الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-3 و7-6 (7-4) و6-1.

ويلتقي ابن الثالثة والثلاثين عاما الذي وصل الى نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات أعوام 2012 (خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش) و2014 (خسر أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا) و2017 (خسر أمام فيدرر) و2019 (خسر أمام ديوكوفيتش)، في الدور الثالث مواطنه بابلو كارينيو بوستا الفائز على الألماني بيتر غويوفشيك 6-4 و6-1 و1-6 و6-4.

وكانت مواجهة الأربعاء "صعبة" بحسب ما أقر الإسباني، مضيفا "فرطت بالكثير من الفرص لكسر الإرسال لكني وجدت الطريق للفوز أخيرا في المجموعة الثانية. أما في الثالثة، فكنت أكثر استرخاء، أكثر عدائية، ولعبت بشكل أفضل".

وتواجه نادال ودلبونيس للمرة الأولى منذ الدور الأول لأولمبياد ريو 2016 حين حقق الإسباني فوزه الثالث على منافسه من أصل ثلاث مواجهات، فيما ستكون مواجهة الدور الثالث الخامسة بين المصنف أول ومواطنه كارينيو بوستا الذي خسر جميعها حتى الآن، آخرها عام 2017 في ربع نهائي بطولة رولان غاروس.

وبدوره، تغلب مدفيديف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز، على الإسباني بيدرو مارتينيز الـ168 عالميا والصاعد من التصفيات 7-5 و6-1 و6-3، فيما فازت بليشكوفا على الألمانية لاورا سيغموند 6-3 و6-3.

وبعد دخان حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد منذ أيلول/سبتمبر الماضي، والمطر والرياح التي أربكت المنظمين في الأيام الأولى من المنافسات، جاء الدور على الرمال الخميس حيث اضطر المنظمون بسببها إلى تأخير انطلاق المباريات المقررة على الملاعب الاخرى غير المزودة بأسقف متحركة، خلافا للملاعب الرئيسية الثلاثة.

وشدد مدفيديف على صعوبة مباراته مع مارتينيز "خصوصا المجموعة الأولى" التي كسبها 7-5.

وقال "لكنه (مارتينيز) لديه خبرة أقل مني وعلى الرغم من ذلك لعب جيدا في المجموعة الاولى وكاد يحسمها في صالحه"، مضيفا "كنت أعرف أنه يتعين علي القتال والتركيز طيلة المباراة".

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الإسباني خاومي مونار 6-2 و7-6 (7-5) من أجل حجز بطاقته إلى الدور ثمن النهائي الذي ودعه العام الماضي عقب الخسارة أمام ديوكوفيتش الذي واصل طريقه حتى الفوز باللقب.

وبدوره عانى الألماني ألكسندر زفيريف السابع في المجموعة الأولى من مباراته أمام البيلاروسي إيغور جيراسيموف الـ98 عالميا حيث اضطر لخوض شوط فاصل لكسبها 7-6 (7-5) قبل أن يحسم الثانية 6-4 والثالثة 7-5 ليبلغ الدور الثالث.

ويلتقي زفيريف الإسباني فرناندو فيرداسكو الذي تغلب على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 4-6 و7-6 (7-5) و6-4 و6-4.

واحتاج النمسوي دومينيك تييم الخامس إلى خمس مجموعات لتخطي عقبة الأسترالي أليكس بولت المشارك ببطاقة دعوة.

ودخل تييم المباراة بقوة وكسب المجموعة الاولى بسهولة كبيرة 6-2، لكن ولت صدمه في الثانية والثالثة بكسبهما 7-5 و7-6 (7-5)، قبل أن ينتفض النمسوي في المجموعتين الأخيرتين ويكسبهما 6-1 و6-2 على التوالي وبالتالي المباراة في ثلاث ساعات و22 دقيقة.

وتأهل أيضا السويسري ستانيسلاس فافرينكا الخامس عشر وبطل 2014 بفوزه على الإيطالي أندرياس سيبي بصعوبة 4-6 و7-5 و6-3 و3-6 و6-4 في ثلاث ساعات و38 دقيقة، والأسترالي نيك كيريوس بفوزه على الفرنسي جيل سيمون 6-2 و6-4 و4-6 و7-5.

- بليشكوفا تواصل مشوارها -

وواصلت بليشكوفا (27 عاما) مشوارها نحو التتويج بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية ببلوغها الدور الثالث عقب الفوز على سيغموند 6-3 و6-3.

وأعربت بليشكوفا، المتوجة باللقب الـ16 في مسيرتها الاحترافية في 12 الحالي في بريزبين، عن عدم رضاها على المستوى الذي قدمته أمام الألمانية، وقالت "لم أقدم مباراة جميلة، أسلوب لعبها لا يناسبني".

وأضافت بليشكوفا التي تبقى أفضل نتيجة لها في بطولات الغراند سلام نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016: "أتمنى أن ألعاب بطريقة جيدة في الدور المقبل".

وتلتقي بليشكوفا التي بلغت نصف النهائي في البطولة الاسترالية العام الماضي، في الدور المقبل مع الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا الفائزة على الأميركية تايلور تاوسند 7-5 و7-6 (7-1).

وحذت حذوها الرومانية سيمونا هاليب الرابعة وبطلة ويمبلدون بتغلبها على البريطانية هاريت دارت الصاعدة من التصفيات 6-2 و6-4، لتضرب موعدا مع الأوكرانية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على الأميركية دانييل كولينز 6-4 و2-6 و7-5.

وكسبت هاليب المجموعة الاولى بسهولة 6-2 لكنها عانت في الثانية قبل ان تحسمها 6-4.

واعترفت هاليب بأنها كان يجب عليها حسم المباراة في وقت مبكر، وقالت "كان الأمر خطيرا بعض الشيء، فقدت التركيز قليلا في النهاية"، مضيفة "أحب اللعب تحت الضغط، إنه أكثر متعة وإثارة".

وخرجت اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس عام 2017 والمصنفة خامسة عالميا سابقا، من الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية بليندا بنسيتش السابعة 5-7 و5-7.

وقررت أوستابنكو المشاركة في بطولة أستراليا رغم وفاة والدها مطلع الشهر الحالي والتي اضطرتها الى الانسحاب من دورة اوكلاند النيوزيلندية، وقالت عقب تأهلها إلى الدور الثاني الثلاثاء "قررت اللعب (بطولة أستراليا المفتوحة) كي أشغل نفسي. لو بقيت في المنزل، أعتقد أنني سأنتكس أكثر".

وتلتقي بنسيتش في الدور الثالث مع الإستونية أنيت كونتافيت التي تغلب على الإسبانية سارة سوريبيس 6-2 و4-6 و6-1.

© 2020 AFP