بطولة إيطاليا: موزيس على سبيل الإعارة لإنتر

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم الخميس أنه تم التوصل لاتفاق مع تشلسي الإنكليزي قضى بانتقال لاعب الأخير الدولي النيجيري فيكتور موزيس إلى صفوفه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولم يقدم إنتر مزيدا من المعلومات حول الصفقة، لكن العديد من وسائل الإعلام الرياضية الإيطالية أشار إلى أن قيمة خيار الشراء تتراوح بين 10 و 12 مليون يورو.

وأعلن إنتر في بيان له عن وصول موزيس (29 عاما) إلى ميلانو في صفقة إعارة تمنح خيارا للشراء، على الرغم من أن الـ"نيراتسوري" لم يحدد مدة العقد.

وأفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن موزيس وقع عقدا مدته ثلاث سنوات ونصف بقيمة 2.5 مليون يورو (2.76 مليون دولار) في الموسم، مع رسم قدره 12 مليون يورو إذا رغب إنتر في جعل الصفقة دائمة.

وسيعود الجناح النيجيري للقاء مع مدربه السابق في تشلسي أنتونيو كونتي من جديد.

وقال موزيس في أول تصريح لموقع النادي الرسمي على شبكة الانترنت "وجود فرصة للعمل مجددا مع المدرب (كونتي) أمر يشعرني بالسعادة حقاً".

وأضاف "لقد تحدثت معه وقد شرح لي مشروع النادي. أريد أن أكون جزءا منه، ويسعدني أن أكون هنا. سأقدم كل ما لدي وأريد مساعدة الفريق".

وموزيس هو الصفقة الثانية التي حصل عليها إنتر في فترة الانتقالات الشتوية بعدما ضم الدولي الإنكليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

ويطمح إنتر أيضا للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنكليزي، حيث ذكرت "غازيتا" الخميس أن عملية بيع اللاعب الإيطالي الدولي ماتيو بوليتانو إلى نابولي ستحرر الأموال لشرائه لاسيما أن عقده مع سبيرز ينتهي في الصيف.

وسبق لتشلسي أن أعار موزيس لعدة أندية أخرى مثل ليفربول وستوك سيتي ووست هام الإنكليزية، وفنربغشة التركي، عدا عن كونه لعب أيضا مع ناديي كريستال بالاس وويغان الإنكليزيين أيضا.

© 2020 AFP