ترامب سيحدّ من منح تأشيرات للحوامل كي لا يحصل أطفالهن على الجنسية

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحدّ من منح تأشيرات دخول للحوامل اللواتي تشتبه في أنهنّ يردن السفر إلى الولايات المتحدة بقصد ولادة أطفالهن في هذا البلد من أجل حصولهم تلقائياً على الجنسية.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّه "اعتباراً من 24 كانون الثاني/يناير لن تصدر وزارة الخارجية تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة من أجل +سياحة الولادات+" التي ازدهرت أخيراً كون الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأميركية يحصلون تلقائياً على جنسية هذا البلد.

وأوضح البيان أن القيود الجديد ستطال "النساء اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة من أجل أن يلدن على الأراضي الأميركية كي يحصل أطفالهن بصورة تلقائية ودائمة على الجنسية الأميركية".

ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أنّ "هذا التغيير التنظيمي ضروري لتعزيز الأمن" و"نظام الهجرة الأميركي" و"سلامة الجنسية الأميركية".

وشدّد البيان على أنّ "صناعة سياحة الولادات" تهدّد بإلقاء "عبء" على كاهل المستشفيات في البلاد، ناهيك عن أنّها "تغذّي النشاط الإجرامي".

ونبّه البيت الأبيض إلى أنّ "وضع حدّ لهذه الثغرات الفاضحة" في النظام الأميركي "سيتيح مكافحة هذه الانتهاكات المزمنة وفي نهاية المطاف حماية الولايات المتحدة"، فضلاً عن أنّه يتيح الحفاظ على أموال "دافعي الضرائب الأميركيين".

© 2020 AFP