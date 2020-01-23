فيروس "كورونا": فرض الحجر الصحي على نحو 17.5 مليون نسمة في مدينتين صينيتين

بعد إغلاق مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فرضت الصين حجرا صحيا على مدينة هوانغانغ التي تعدّ 7,5 مليون نسمة بهدف منع تفشي الفيروس، الذي خلف إلى حد الآن عددا من القتلى ومئات المصابين، وبدأ يثيير الذعر في العالم. وذكرت بلدية المدينة التي تقع على بعد 70 كم من ووهان أن حركة القطارات ستتوقف حتى إشعار آخر.

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قررت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ثانية (هوانغانغ) بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ الذي تسبب باتخاذ تدبير مماثل في مدينة ووهان (وسط) التي تعد 11 مليون نسمة.



وأعلنت بلدية المدينة أن حركة القطارات ستتوقف في هوانغانغ التي تعدّ 7,5 مليون نسمة والواقعة على بعد سبعين كيلومتراً نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.

وظهرت سلالة فيروس "كورونا" التي تشبه الإنفلونزا والتي لم تكن معروفة من قبل في سوق للحيوانات في وسط مدينة ووهان وترصد الحالات الآن في أماكن بعيدة منها الولايات المتحدة.

وعلى عكس السرية التي أحاطت بانتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003 والذي قتل نحو 800 شخص، تورد الحكومة الشيوعية في الصين هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في محاولة لمنع انتشار حالة ذعر بين ملايين المسافرين للاحتفال برأس السنة القمرية.



فرانس24/ رويترز