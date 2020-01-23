وزير الخزانة الأميركي ينصح تونبرغ بدراسة الاقتصاد والناشطة السويدية ترد

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دافوس (سويسرا) (أ ف ب)

نصح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس الناشطة السويدية من أجل المناخ غريتا تونبرغ اثناء منتدى دافوس بأن تدرس الاقتصاد قبل أن تدعو الى وقف الاستثمار في الوقود الأحفوري، ما دفع بالشابة الى الرد قائلة إنه "ليس من الضروري الحصول على شهادة جامعية" لفهم التغيّر المناخي.

وردا على سؤال حول طلب تونبرغ (17 عاما) الوقف الفوري للاستثمار في الوقود الاحفوري قال منوتشين، إنها "تستطيع أن تعود وتشرح لنا ذلك" بعد "أن تذهب وتدرس الاقتصاد في الجامعة".

وردا على ذلك كتبت الشابة السويدية على "تويتر" إن عام توقفها عن الدراسة، ينتهي في آب/أغسطس وأنه على كل حال "ليس من الضروري الحصول على شهادة جامعية في الاقتصاد" للاستنتاج أن الجهود المبذولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير كافية.

وتتواجه ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتونبرغ منذ الثلاثاء في المنتدى ولكن بشكل غير مباشر إذ حرص المنظمون على تجنب أية مواجهة بين الطرفين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاجم الثلاثاء بشدة من وصفهم ب"نذراء الشؤم" ومن توقعوا كارثة مناخية بينما كانت تونبرغ تجلس بين المستمعين.

وقبل مغادرته دافوس، قال ترامب انه كان يحب لقاء الناشطة والتحدث معها.

وأكدت تونبرغ مجددا على تحذيراتها المتعلقة بالمناخ وقالت خلال كلمتها ان الوقت قد حان للشعور ب"الذعر".

ودعت الثلاثاء إلى "الإيقاف الفوري لكل الاستثمارات في استكشاف واستخراج الوقود الأحفوري" و"الإيقاف الفوري لكل أشكال دعم الوقود الأحفوري (...) ليس في عام 2050 أو 2030 أو حتى 2021 (...) بل الآن".

© 2020 AFP