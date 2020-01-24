إردوغان يحذر من انتشار "الفوضى الليبية"

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اسطنبول (أ ف ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة من انتشار "الفوضى الليبية" في حوض البحر الأبيض المتوسط ما لم يتم إرساء السلام في ليبيا.

ودشن الزعيمان جامعة تركية ألمانية جديدة في اسطنبول وعبّر إردوغان خلال اللقاء عن قلقه بشأن النزاع الليبي.

وقال في كلمة "إذا لم يتم إرساء الهدوء في أسرع وقت ممكن فإن أجواء الفوضى في ليبيا ستؤثر على حوض البحر الأبيض المتوسط".

ودعا إلى ممارسة ضغوط أكبر على المشير خليفة حفتر الذي يشن هجوما بهدف السيطرة على طرابلس جيث مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تركيا.

وقال إردوغان إن هجمات صاروخية على مطار طرابلس هذا الأسبوع نسبت إلى قوات حفتر، تظهر "من يؤيد السلام ومن يؤيد إراقة الدماء والدموع".

وأضاف "نأمل ألا يرتكب المجتمع الدولي الأخطاء التي ارتكبها في سوريا".

وعززت الدول الكبرى جهودها في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، بعد سنوات من الفوضى إثر مقتل الزعيم معمر القذافي.

ويأتي افتتاح الجامعة التركية الألمانية في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين بعض الدفء إثر برودة وتوتر.

وقالت ميركل إن الجامعة "مثال فريد للتعاون بين تركيا وألمانيا".

© 2020 AFP