ارتفاع عدد الوفيّات بفيروس كورونا المستجدّ بالصين إلى 25 والحالات المؤكدة إلى 830 (رسمي)

إعلان اقرأ المزيد

بكين (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الوطنيّة الصينيّة للصحّة الجمعة أنّ عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين بلغ 25، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة إلى 830 حالة.

وقالت اللجنة إنّ السلطات تقوم أيضًا بفحص 1072 حالة يُشتبه بأنّها جزء من هذا الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان الصينيّة.

وبحسب حصيلة سابقة صدرت الخميس، كانت هناك 18 حالة وفاة وأكثر من 600 حالة اصابة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء.

وجاء الكشف عن هذه الحصيلة الجديدة بعيد اعلان منظمة الصحة العالمية أنّه "من المبكر جداً" اعتبار فيروس كورونا المستجدّ "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف "لا يخطئنّ أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد تصبح كذلك".

وأضاف أن لا دليل حتى اليوم على انتقال العدوى من انسان لآخر خارج الصين.

واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ، إذ فرضت حجراً صحيا على مدينة ووهان، مصدر الوباء، بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين، اعتباراً من الخميس.

ووصل المرض وهو من سلالة فيروس "سارس" (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة) إلى دول آسيوية عدة وحتى الولايات المتحدة حيث تمّ تسجيل بعض الإصابات.

والوباء نوع جديد من فيروس كورونا وهي سلالة تضمّ عدداً كبيراً من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار الزكام، إنما أيضاً إلى أمراض أخرى أكثر خطورة مثل السارس.

ولا تعلن منظمة الصحة حالة الطوارئ العالمية إلا في حالات وبائية نادرة تتطلب استجابة دولية حازمة، مثل انفلونزا الخنازير "اتش 1 ان 1" عام 2009 وفيروس "زيكا" عام 2016 وإيبولا الذي اجتاح قسماً من غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 وجمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2018.

© 2020 AFP