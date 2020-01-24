الاتحاد الاوروبي يدعو الى محادثات الشهر المقبل بشأن الاتفاق النووي الايراني

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بروكسل (أ ف ب)

تحاول بروكسل كسب مزيد من الوقت لانقاذ الاتفاق النووي الايراني الجمعة إذ دعت الى اجتماع في فيينا في شباط/فبراير، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا ألمانيا آلية تسوية النزاعات.

وأطلقت العواصم الأوروبية هذه الآلية الأسبوع الماضي بعد ان اتخذت ايران سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي احتجاجا على انسحاب واشنطن منه في عام 2018.

وكان يمكن أن يؤدي ذلك الى التسريع في انهيار الاتفاق، إلا أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يتولى مهمّة عقد اجتماعات بموجب آلية تسوية الخلافات، دعا الى محادثات جديدة.

وقال بوريل، إنه أجرى مشاورات مع باقي الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

وأكد أن جميع هذه الدول عازمة على إنقاذ الاتفاق، رغم أنه بدأ ينهار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات على طهران، ما دفع الجمهورية الإسلامية للإعلان عن سلسلة خطوات للتخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.

واضاف بوريل في بيان "رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الصيغ، هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب مدى تعقيد المسائل المرتبطة (بالملف). لذا، تم تمديد الإطار الزمني".

وأضاف "وافق الجميع على مواصلة المحادثات على مستوى الخبراء التي تتطرق إلى القلق المرتبط بتطبيق الاتفاق النووي، إضافة إلى التداعيات الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادتها فرض العقوبات".

وأشار بوريل إلى أن اللجنة المعنية بالإشراف على الاتفاق وتتضمن ممثلين عن جميع الدول التي لا تزال موقعة عليه ستجتمع في شباط/فبراير 2020، رغم أنه لم يعط تاريخًا محدداً.

وتجتمع اللجنة عادة في فيينا، لكنها تلتئم احيانا في نيويورك أو جنيف.

- مجال للمناورة -

بموجب بنود آلية تسوية النزاعات، أمام كبار المسؤولين 15 يوماً من تاريخ 14 كانون الثاني/يناير لتفعيل آلية تقديم الشكاوى لإيجاد حل قبل اتخاذ قرار ما إذا كانت القضية سترفع إلى مستوى وزراء الخارجية.

وبدعوته الى اجتماع في شباط/فبراير، فقد مدد بوريل هذا الجدول الزمني الأولي، الذي تم تصميمه لحل الشكاوى الفنية بدلاً من الانهيار السياسي البطيء للاتفاق.

يقول مسؤولون أوروبيون ان الغموض في صياغة النص كان متعمدا لافساح مجال للمناورة في الأزمة، ويبدو من المرجح الآن أن عملية حل الخلاف يمكن تطول لبعض الوقت.

وعند إطلاق الآلية، دعا الأوروبيون إيران الى العودة الى الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم في العام 2015 وأدى الى رفع بعض العقوبات المفروضة عليها مقابل خفض نشاطاتها النووية.

لكن الأوساط الدبلوماسية لا ترجح أن تقبل ايران بذلك دون الحصول على تنازلات كبيرة مثل انهاء العقوبات الأميركية أو اتخاذ اوروبا اجراءات لتخفيف تأثير العقوبات على اقتصادها.

ومن المرجح أن يقبل الأوروبيون باقتناع ايران بعدم اتخاذ خطوات تخرج بها عن الاتفاق بشكل يعطي مجالا للقنوات الدبلوماسية الخلفية التي تهدف الى التوصل لاتفاق يعيد واشنطن وطهران الى اللعبة مرة أخرى.

وصرح دبلوماسي "نريد أن نجلس حول طاولة لنتوصل الى حل والوصول الى مرحلة مستقرة لا تتدهور فيها الأمور".

وكانت المانيا وبريطانيا وفرنسا أطلقت آلية تسوية النزاعات في 14 كانون الثاني/يناير بعد أن أعلنت ايران انها لن تلتزم بالقيود على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، في خامس خطوة من نوعها خروجا عن الاتفاق.

© 2020 AFP