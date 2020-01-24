الدوري الأميركي للمحترفين: "تريبل دابل" لجيمس في مواجهة زميل الأمس إيرفينغ

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز لتعزيز صدارته للمنطقة الغربية على حساب زميل الأمس كايري إيرفينغ، وذلك بالفوز على مضيفه بروكلين نتس 128-113 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق "الملك" جيمس بتحقيق الـ"تريبل دابل" العاشر له هذا الموسم في مباراة تميز خلالها ليكرز من خارج القوس بتسجيله 19 ثلاثية، في مواجهة كانت متقاربة جدا في أرباعها الثلاثة الأولى، قبل أن يحقق الضيوف الفارق في أواخر الثالث وأوائل الأخير بتسجيلهم ثلاث ثلاثيات متتالية، موسعين فارق النقطة الى 107-94 ما سمح لهم في تسيد اللقاء بعد ذلك.

وأنهى جيمس المواجهة بـ27 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأصبح بالتالي على بعد 17 نقطة من أسطورة ليكرز السابق كوبي براينت الذي يحتل المركز الثالث على لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري (33643 نقطة) خلف كريم عبد الجبار (38387) وكارل مالون(36928).

وبامكان جيمس أن يتجاوز براينت السبت حين يحل ليكرز ضيفا على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في المدينة التي أبصر فيها كوبي النور عام 1978 وتعلم فيها اللعبة قبل أن يجد طريقه في 1996 الى الدوري الذي أصبح أحد أبرز أساطيره بتتويجه بطلا خمس مرات بألوان ليكرز.

ورأى جيمس بعد الفوز الـ36 لليكرز في 45 مباراة أن "يرتبط اسمي بالعظماء، فهذا الأمر يعني الكثير لي. ترعرعت وأنا اعتبر كلا من مايكل (جوردان) وكوبي مثالا يحتذى به، وقد استلهمت الكثير من مواهبهما وقصصهما".

وحظي جيمس الخميس بمساندة فعالة من أنطوني ديفيس الذي سجل 16 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف دوايت هاورد 14 نقطة مع 12 متابعة في أول مشاركة له كأساسي هذا الموسم، فيما كان إيرفينغ الذي لعب الى جانب جيمس في كليفلاند كافالييرز من 2014 حتى 2017 وتوج بجانبه بلقب الدوري عام 2016، أفضل لاعبي بروكلين بتسجيله 20 نقطة من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقه هزيمته الثانية عشرة في آخر 14 مباراة والـ25 هذا الموسم.

- 22 ثلاثية لمافريكس -

وعلى غرار ليكرز، تألق دالاس مافريكس من خارج القوس ودك سلة مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز بـ22 ثلاثية، ليخرج منتصرا 133-125 ويرفع رصيده الى 28 فوزا مقابل 16 هزيمة.

وكالعادة، تألق في صفوف دالاس السلوفيني لوكا دونشيتش الذي احتفل باختياره للمرة الأولى من أجل خوض مباراة كل النجوم "أول ستارز" السنوية، بأفضل طريقة من خلال تسجيله 20 من نقاطه الـ27 في الشوط الأول، وأضاف أيضا 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات في مباراة نجح خلالها ستة من لاعبي الضيوف في تسجيل ثلاث ثلاثيات على الأقل، ما سمح لفريقهم في الوصول الى 20 ثلاثية أو أكثر للمباراة السادسة هذا الموسم.

وبعد أن أصبح الإثنين الماضي أول لاعب في تاريخ بورتلاند يسجل 61 نقطة (ضد غولدن ستايت ووريرز)، واصل داميان ليلارد تألقه بتسجيله 47 نقطة ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل ما مجموعه 100 مباراة في مباراتين.

إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب بلايزرز هزيمتهم السابعة والعشرين هذا الموسم، بينها 11 من أصل 21 على أرضه، على الرغم من جهود تريفور آريزا الذي سجل 21 نقطة في أول مباراة مع الفريق بعد ضمه من ساكرامنتو كينغز.

وفي مباراة ثالثة أقيمت الخميس، واصل برادلي بيل تألقه وقاد واشنطن ويزاردز لفوزه الـ15 فقط هذا الموسم على حساب مضيفه كليفلاند كافالييرز 124-122، وذلك بتسجيله 36 نقطة بعد يوم على النقاط الـ38 التي سجلها في سلة ميامي هيت في مباراة خسرها فريقه بعد التمديد.

ونجح بيل في 15 من محاولاته الـ22 وأضاف أيضا 8 تمريرات حاسمة في غضون 28 دقيقة، ليلعب دورا أساسيا في الهزيمة السادسة تواليا لكليفلاند والـ11 في آخر 13 مباراة والـ33 بالمجمل هذا الموسم على الرغم من جهود الثلاثي كولين سيكستون (29 نقطة) وكيفن لوف (21) ولاري نانس جونيور (22 مع 12 متابعة).

© 2020 AFP