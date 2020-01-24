ترامب أول رئيس أمريكي يشارك في "المسيرة من أجل الحياة" المناهضة للإجهاض

في تغريدة عبر تويتر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في المسيرة من أجل الحياة، وهي حدث ينظم سنويا في واشنطن لمناهضة الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ظل الانقسام الحاد داخل المجتمع الأمريكي حول موضوع الإجهاض، سيشكل ترامب سابقة تاريخية كأول رئيس أمريكي يشارك في هذه المسيرة التي ستقام يوم الجمعة.

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سيصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر الحدث السنوي المسمى "مسيرة من أجل الحياة" والذي ينظم في واشنطن يوم الجمعة، مؤكدا دعمه الصريح للحركة المناهضة للإجهاض مع احتفالها بمكاسب تشريعية كبيرة.

وكتب ترامب عبر تويتر يوم الثلاثاء ردا على تغريدة من "مسيرة من أجل الحياة" للترويج للحدث "أراكم يوم الجمعة... أيها الحشد الكبير!".

ومن المتوقع أن يتجمع آلاف المحتجين من جميع أنحاء البلاد في العاصمة للمشاركة في الحدث الذي ينظم منذ عام 1973 بعد أن أقرت المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.

ومع احتدام موسم حملة انتخابات الرئاسة لعام 2020، يظل الإجهاض أحد أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة. ويستند المعارضون إلى المعتقدات الدينية لتبرير موقفهم، بينما يقول نشطاء حقوق الإجهاض إن الإجراء مكفول بضمان دستوري يمنح النساء حق التحكم في أجسادهن ومستقبلهن.

وقال 58% من البالغين الأمريكيين إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا في معظم الحالات أو جميعها وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك حقق المناهضون للإجهاض مكاسب تشريعية مهمة عام 2019. وقال معهد جوتماخر إن 25 حظرا على أنواع مختلفة من عمليات الإجهاض اكتسبت قوة القانون على الرغم من أن العديد منها لم يبدأ سريانه بسبب طعون قانونية قائمة.

فرانس24/رويترز