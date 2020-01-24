انفجار عنيف في مدينة هيوستن الأميركية (الشرطة)

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واشنطن (أ ف ب)

هز انفجار عنيف مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في وقت مبكر الجمعة، ما أحدث اضرارا جسيمة في العديد من المباني وأدى الى تحطم زجاج النوافذ.

وذكرت دائرة اطفاء هيوستن ان شخصا نقل الى المستشفى، فيما هرع عناصر الاطفاء وأجهزة الطوارئ والشرطة إلى موقع الانفجار.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه "انفجار مبنى" ونصحت جميع السائقين بتجنب المنطقة الواقعة في شمال غرب المدينة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الانفجار وقع حوالى الساعة 04,15 صباحاً، مضيفة أن العديد من السكان شعروا بهزّة في المباني المحيطة.

وقالت ان الانفجار وقع على ما يبدو في منشأة تصنيع على بعد 29 كلم شمال غرب وسط بلدة هيوستن.

وأظهرت صور من كاميرا امنية انفجارا هائلا وارتفاع كتلة من النار في الهواء.

ولم تتأكد على الفور أية تفاصيل عن سبب الانفجار وما إذا كان أي شخص أصيب بجروح خطيرة جراء الحادث.

وكتب رئيس دائرة الاطفاء صاموئيل بينا على تويتر "الوضع في الموقع لا يزال مستمرا. تجنبوا المنطقة. لم يصدر أي أمر اخلاء في الوقت الحالي".

واضاف "سنبلغكم بالسبب المحتمل للانفجار حالما تصلنا معلومات مؤكدة".

وذكر تلفزيون "كاي بي ار سي" الاخباري المحلي ان كل المنازل في المنطقة تقريبا أصيبت بأضرار جسيمة، وتحطم زجاج النوافذ وأبواب كراجات السيارات.

وبعد ساعة من الانفجار عرض تلفزيون "كاي تي ار كاي"التابع لشبكة "سي ان ان" صوراً تظهر أعمدة الدخان والنار تتصاعد من موقع الانفجار.

© 2020 AFP