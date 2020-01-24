بطولة أستراليا: أوساكا تتنازل عن اللقب بخروجها على يد المراهقة غوف

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ملبورن (أ ف ب)

تنازلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخروجها الجمعة من الدور الثالث بعد خسارتها أمام الأميركية المراهقة ابنة الـ15 ربيعا كوكو غوف 3-6 و4-6.

وثأرت غوف التي تخوض بطولة أستراليا للمرة الأولى في مسيرتها الشابة، من منافستها اليابانية التي أقصتها الصيف الماضي من الدور ذاته لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية باكتساحها 3-6 وصفر-6، وبلغت الدور الرابع للمرة الثانية في الغراند سلام بعد ويمبلدون العام الماضي.

وتلتقي الأميركية التي أصبحت في 2019 أصغر لاعبة في نادي المصنفات المئة الأوليات (69 حاليا) وأصغر لاعبة منذ 2004 تتوج بلقب في دورات رابطة المحترفات (لينتس)، في اختبارها المقبل مواطنتها صوفيا كينين أو الصينية شواي جانغ.

وكانت الأميركية اليافعة التي أقصت مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس من الدور الأول ثم الرومانية سورانا سيرستيا من الثاني، سعيدة جدا بالانجاز الذي حققته الجمعة على حساب اليابانية البالغة 22 عاما، قائلة "يا إلهي. قبل عامين خسرت هنا في الدور الأول عند الناشئات، والآن أنا هنا. هذا أمر جنوني".

وتابعت "قلت لنفسي أن أتعامل مع كل كرة على حدة، وأن أواصل قتالي لأن أحدا لا يعرف ما يمكن أن يحصل على هذا الملعب" رود لايفر أرينا الذي خاضت مباراتها الأولى فيه.

وحسمت غوف المجموعة الأولى في 32 دقيقة على إرسال أوساكا، ثم حملت معها هذه الوتيرة الى المجموعة الثانية التي بدأتها بكسر إرسال منافستها الفائزة أيضا بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2018، لكن الأخيرة ردت مباشرة في الشوط الثاني بعد أن لعبت الأميركية الكرة في الشباك.

وكانت تلك النقطة خطأ نادرا للأميركية في المباراة، إذ استعادت زمام المبادرة وكسرت إرسال أوساكا مرة أخرى لتتقدم 5-4 قبل أن ترسل للفوز بالمواجهة التي حسمتها في نهاية المطاف في غضون ساعة و7 دقائق فقط.

© 2020 AFP