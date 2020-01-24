بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يواصل زحفه نحو اللقب الثامن

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ملبورن (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا زحفه نحو لقب ثان تواليا وثامن في تاريخ مشاركاته في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام، ببلوغه الدور الرابع بعد فوزه الجمعة على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بثلاث مجموعات.

وعلى غرار مباراة الدور الثاني حين سحق الياباني الآخر تاتسوما ايتو 6-1 و6-4 و6-2، لم يجد ديوكوفيتش الجمعة أي صعوبة تذكر في تخطي نيشيوكا 6-3 و6-2 و6-2 في مواجهة حسمها بغضون 85 دقيقة فقط.

وسيخوض الصربي الذي حقق فوزه الثاني والسبعين في ملبورن مقابل 8 خسارات فقط، الدور الرابع للمرة الخمسين في بطولات الغراند سلام، معززا مركزه الثاني خلف السويسري روجيه فيدرر (وصل 67 مرة الى الدور الرابع).

وبعد أن حقق 17 إرسالا ساحقا و40 ضربة ناجحة، قال الصربي الساعي الى تعزيز رقمه القياسي في ملبورن بلقب ثامن في البطولة الأسترالية وسابع عشر في الغراند سلام، أنها "بالتأكيد أفضل مباراة خضتها مؤخرا على صعيد الإرسال. ألهمني مدربي غوران (الكرواتي ايفانيسيفيتش) بقدومه الى هنا اليوم. يمنحني الكثير من البصيرة".

ويلتقي الصربي البالغ من العمر 32 عاما في الدور الرابع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع عشر، والذي أقصى مواطن "دجوكو" دوشان لايوفيتش بالفوز عليه 6-2 و6-4 و7-6 (9-7).

وستكون مواجهة ثمن النهائي الرابعة بين الصربي وشفارتسمان، والأفضلية مطلقة للأول حيث خرج منتصرا من الدور الأول لفلاشينغ ميدوز عام 2014 والثالث لبطولة رولان غاروس عام 2017 ونصف نهائي دورة روما للماسترز عام 2019.

© 2020 AFP