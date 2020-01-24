بطولة أستراليا المفتوحة: فيدرر ينجو من الخسارة أمام ميلمان ويبلغ الدور الرابع

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ملبورن (أ ف ب)

تخلف الاسطورة السويسري روجيه فيدرر 4-8 في الشوط الفاصل السوبر أمام الاسترالي جون ميلمان، وقلب تأخره إلى فوز 10-8 ليبلغ الجمعة الدور الرابع من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وحقق فيدرر (38 عاما) فوزه المئة في البطولة المتوّج بلقبها ست مرات، بخمس مجموعات أمام ميلمان 4-6 و7-6 (7-2) و6-4 و4-6 و7-6 (10-8)، ليبقي على آماله بتعزيز رقمه القياسي واحراز البطولة الكبرى الحادية والعشرين في مسيرته.

وقال فيدرر بعد حسم المواجهة باربع ساعات و3 دقائق "اشكر الله انها كانت سوبر تاي بريك. لعب جون جيدا. كانت جاهزا لتبرير نفسي في المؤتمر الصحافي، لكن في النهاية صمدت وقلبت النتيجة. يا لها من مباراة".

وتابع المصنف ثالثا عالميا "حاولت الاستفادة على ارساله. ارساله ليس مصدر القوة له كما الشبان اصحاب البنية الطويلة. لكنه نجح في ابقائي في الخلف وصعّب الامور كثيرا علي".

وكان فيدرر قد خسر امام ميلمان، المصنف 47، في مواجهتهما الوحيدة في البطولات الكبرى في ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز 2018.

وعن انقسام الجمهور بينه وبين اللاعب المحلي ميلمان، قال مازحا "لن اعتبر الامور شخصية. يستحق كل التشجيع، هو مقاتل كبير".

وارتكب فيدرر 82 خطأ مباشرا بينها 48 على ضرباته اليمينية، وهو يلتقي في الدور الرابع المجري مارتون فوتشوفيتش غير المصنف والفائز على الاميركي تومي بول بثلاث مجموعات.

واصبح فيدرر اول لاعب يحقق مئة فوز في بطولتين في الغراند سلام بعد الوصول الى هذا الرقم ايضا العام الماضي في ويمبلدون.

© 2020 AFP