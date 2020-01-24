بطولة أستراليا: انتهاء حلم سيرينا بمعادلة كورت بخروج من الدور الثالث

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ملبورن (أ ف ب)

انتهى حلم الأميركية سيرينا وليامس بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24)، بخروجها من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، بعد خسارتها الجمعة أمام الصينية كيانغ وانغ 4-6 و7-6 (7-2) و5-7.

واستمرت عقدة الأميركية البالغة 38 عاما في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات.

فبعد أن غابت عن أربع بطولات متتالية بسبب الحمل ثم وضعها مولودتها الأولى، عجزت المصنفة ثامنة في أستراليا، عن احراز أي لقب كبير وسقطت في النهائي أربع مرات في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018) والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

ودخلت الأميركية البطولة الأسترالية التي تحمل رقمها القياسي من حيث عدد الألقاب في عصر الاحتراف (7) في حين أن الرقم المطلق باسم كورت أيضا (11 بينها 4 في عصر الاحتراف)، بمعنويات مرتفعة بعدما أحرزت لقبها الأول منذ تتويجها في أستراليا عام 2017، بفوزها الأحد الماضي على مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية، محرزة لقبها الـ73 في مسيرتها الاحترافية الاسطورية.

إلا أن مغامرتها انتهت الجمعة عند الدور الثالث للمرة الأولى في ملبورن منذ عام 2006، بسقوطها أمام وانغ في مواجهة مختلفة تماما عن اللقاء الأخير الذي جمع اللاعبتين في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي حين خرجت سيرينا منتصرة 6-1 و6-صفر في غضون 44 دقيقة فقط.

وتلتقي وانغ في الدور الرابع التونسية أنس جابر التي حققت نتيجة ملفتة جدا باقصائها الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة 2018 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لعامي 2009 و2014، بالفوز عليها 7-5 و3-6 و7-5 وذلك في آخر مباراة للمصنفة أولى عالميا سابقا بحسب ما أعلنت ابنة الـ29 عاما بعد اللقاء.

وعانت سيرينا من الأخطاء المباشرة التي وصل عددها الى 56، مقابل 20 فقط لمنافستها الصينية البالغة 28 عاما والمصنفة 29 عالميا.

وكانت وانغ سعيدة جدا بالانجاز الذي حققته أمام سيرينا في ثالث لقاء بين اللاعبتين اللتين تواجهتا أيضا العام الماضي في الدور الأول لدورة ميامي وخرجت الصينية منتصرة دون أن تلعب بعد انسحاب منافستها بسبب الإصابة.

وأشارت الصينية الى "أن فريقي آمن على الدوام بقدرتي على تحقيق ذلك. بعد خسارتي في فلاشينغ ميدوز (أمام سيرينا)، عملت كثيرا داخل الملعب وخارجه، وقد أعطى هذا العمل الجيد ثماره".

وكشفت وانغ أنه بعد خسارتها المجموعة الثانية "حافظت على هدوئي" ما خولها حسم اللقاء على إرسال سيرينا في الشوط الثاني عشر من المجموعة الثالثة، منهيا المواجهة في ساعتين و41 دقيقة.

© 2020 AFP