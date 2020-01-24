بطولة إيطاليا: إريكسن يستعد للانتقال إلى إنتر

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ميلانو (أ ف ب)

يستعد نجم منتخب الدنمارك لكرة القدم كريستيان إريكسن لاستكمال انتقاله من توتنهام الإنكليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، وفقا لتقارير صحافية إيطالية الجمعة.

وسيخضع إريكسن للفحوصات الطبية اللازمة في ميلانو مطلع الأسبوع المقبل قبل توقيع عقد مدته أربع سنوات ونصف السنة مقابل نحو 20 مليون يورو (22 مليون دولار).

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى النادي الإنكليزي عام 2013 من نادي أياكس أمستردام الهولندي، وينتهي بعد ستة أشهر.

وسبق لفريق المدرب أنتونيو كونتي، الساعي للقب الدوري الأول منذ موسم 2009-2010، أن تعاقد مع المدافع الإنكليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد، كما حصل على خدمات الجناح النيجيري فيكتور موزيس من نادي تشلسي الإنكليزي على سبيل الاعارة.

وكان الـ"نيراتسوري" تعاقد قبل انطلاق الموسم مع البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز (على سبيل الإعارة)، أيضا من مانشستر يونايتد.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس بعد 20 مرحلة.

© 2020 AFP