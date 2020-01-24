غريتا تونبرغ تنتقد "تجاهل" منتدى دافوس الدعوات بشأن التغيّر المناخي

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دافوس (سويسرا) (أ ف ب)

أشارت الناشطة المراهقة المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ الجمعة إلى أنه تم "تجاهل" الدعوات لرؤساء الشركات المجتمعين في دافوس لسحب استثماراتهم فوراً من قطاع الوقود الأحفوري.

وقالت تونبرغ للصحافيين في اليوم الأخير من المؤتمر المنعقد في منتجع دافوس السويسري "كانت لدينا بعض المطالب (من حضور المنتدى الاقتصادي العالمي). بالطبع، تم تجاهل هذه المطالب تمامًا. لم نكن نتوقع غير ذلك".

وكانت تونبرغ بين أبرز الشخصيات التي حضرت النسخة الخمسين من منتدى دافوس، إذ أثارت اهتمامًا كبيراً وتعرّضت لانتقادات من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي دعاها الخميس لـ"دراسة الاقتصاد".

ولدى سؤالها عن تصريحات منوتشين، قالت المراهقة السويدية "بالطبع لم يكن لها أي تأثير. نتعرّض لهذا النوع من الانتقادات على الدوام".

وأضافت "لو اهتممنا بالأمر، فلن يكون بإمكاننا القيام بما نقوم به. نحن نسلّط الأضواء على أنفسنا".

وأكّد السجال بين منوتشين وتونبرغ على التوتر بشأن التغيّر المناخي الذي ساد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تعرّضت حكومات وشركات كبرى لضغوط من أجل التحرّك لمواجهة الاحتباس الحراري.

ولدى سؤاله عن دعوة الناشطة البالغة من العمر 17 عامًا لوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري بشكل فوري، قال منوتشين الخميس "هل هي خبيرة كبيرة في الاقتصاد؟ من هي؟ لا أفهم".

وقال "بعد ذهابها لدراسة الاقتصاد في الجامعة، يمكنها العودة إلينا لشرح الأمر".

وفي خطاب الثلاثاء، ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمن وصفهم بـ"نذراء الشؤم" الذين يتوقعون "نهاية العام" جرّاء التغيّر المناخي، في تصريحات اعتبرت هجومًا على تونبرغ التي كانت بين الحضور.

ولم يتم أي لقاء بين تونبرغ والرئيس الأميركي خلال المنتدى.

© 2020 AFP