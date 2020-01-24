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فيروس كورونا يصل إلى أوروبا مع إعلان فرنسا ظهور حالتين على أراضيها

نشرت في: آخر تحديث:

كمامات وأدوات طبية في المستشفيات تفاديا لانتقال فيروس كورونا. 20/01/2020
كمامات وأدوات طبية في المستشفيات تفاديا لانتقال فيروس كورونا. 20/01/2020 © رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

ظهرت أولى الإصابات بفيروس كورونا الصيني في أوروبا إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن وجود حالتين على أراضيها. وأكدت فرنسا أن المريض الأول موجود في مستشفى باريسي، أما الثاني فيخضع للعلاج في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد.

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أعلنت فرنسا الجمعة أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وقد تم نقل المصاب الأول إلى مستشفى في باريس لتلقي العلاج في حين كانت حالة الإصابة الثانية بمدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في مؤتمر صحفي إلى أن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، وأضافت أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

فرانس24/أ ف ب

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