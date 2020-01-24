فيروس كورونا: حجر صحي على أكثر من 10 مدن صينية وإغلاق قسم من سور الصين

مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 26 وإصابة أكثر من 830 شخصا، أعلنت السلطات عن الحجر الصحي على أكثر من 10 مدن لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد. وتتخوف الصين من انتشار المرض بشكل أكثر تزامنا مع بدء السنة الصينية الجديدة في 25 يناير/كانون الثاني، إذ تكثر التنقلات خلال الأعياد. وأعلنت السلطات إغلاق قسم من سور الصين.

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عزلت السلطات الصينية الجمعة أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت حصيلته مجددا عقب امتناع منظمة الصحة العالمية عن إعلان حالة طوارئ صحية دولية.

وارتفع عدد الوفيّات جراء الوباء الفيروسي في الصين إلى 26 شخصا من أصل 830 إصابة، بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في ديسمبر/كانون الأول في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة ووهان في وسط الصين.

وتبدأ العطل الطويلة للعام الصيني الجديد الجمعة عشية بدء سنة الفأر في 25 يناير/كانون الثاني. وتؤدي هذه العطلة إلى مئات ملايين التنقلات، الأمر الذي يفاقم العدوى.

ومن أصل 830 حالة، تُعتبر 177 حالة على أنها خطيرة بحسب اللجنة، فيما "شُفي" 34 شخصا وغادروا المستشفى. ويخضع للفحوص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم.

وأكدت السلطات المحلية الجمعة حالة وفاة خارج مركز الوباء، في مقاطعة هايلونغجيانغ (شمال شرق) الواقعة على الحدود مع روسيا، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

"إلغاء مزيد من الاحتفالات واقفال أقسام من سور الصين"

ويزداد إلغاء الاحتفالات وإغلاق المواقع لمنع انتشار الفيروس. وتبدأ العطل الطويلة للعام الصيني الجديد الجمعة عشية بدء سنة الفأر في 25 يناير/كانون الثاني. ويتنقل خلال هذه العطلة مئات الملايين، الأمر الذي يفاقم العدوى.

وفي مؤشر على حال القلق التي سادت في جميع أنحاء الصين، أعلنت السلطات إغلاق أقسام من سور الصين العظيم ومواقع رمزية مثل مقابر مينغ. وسيُبقي استاد بكين الوطني الذي شُيّد للألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، أبوابه مغلقة حتى 30 كانون الثاني/يناير.

في بكين، أغلقت "المدينة المحرمة" وهي القصر الإمبراطوري القديم، أبوابها منذ الخميس حتى إشعار آخر وأُلغت احتفالات رأس السنة الجديدة التي تجمّع عادة مئات ملايين الأشخاص في الحدائق للاحتفال.

في شنغهاي، أعلنت مدينة ملاهي "ديزني لاند" إغلاق أبوابها. ومن مونتريال، ألغى "سيرك دو سولاي" الكندي عرضا كان مقررا في بكين بناء على طلب السلطات.

تجارب طبية

في دافوس حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة الخميس أن التجارب الطبية المتعلقة بلقاح أول يمكن أن تحصل "بدءا من الصيف".

وتم الإعلان عن إصابات في دول آسيوية (هونغ كونغ وماكاو وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وسنغافورة وفيتنام) وأيضا في الولايات المتحدة.

ويثير المرض الخشية من تكرار فيروس سارس المماثل الذي أدى إلى مقتل 650 شخصا في الصين القارية وهونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وفي مؤشر على حال القلق التي سادت في جميع أنحاء الصين، أعلنت "المدينة المحرمة" في بكين وهو القصر الإمبراطوري القديم، أنها ستُغلق أبوابها حتى إشعار آخر لتجنّب أي خطر عدوى بين الزوار.

فرانس24/أ ف ب