وفاة دراج هولندي تعرض لحادث في رالي دكار

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لاهاي (أ ف ب)

أعلنت زوجة الدراج الهولندي إدوين شترافر، الذي نقل إلى المستشفى بعد سقوطه خلال المرحلة الحادية عشرة من رالي دكار 2020 في المملكة العربية السعودية بين 5 و17 كانون الثاني/يناير الحالي، انه توفي متأثراً بجراحه الجمعة.

وكان الدراج البالغ من العمر 48 عاما، يخوض ثالث مشاركة له في داكار ودون فريق مساعد، حين تعرض لحادث سقوط خلال المرحلة قبل الأخيرة ما أسفر عن كسر في العمود الفقري.

ونقل شترافر بالطوافة إلى مستشفى في الرياض وظل في العناية المركزة لعدة أيام قبل ارساله إلى هولندا الأربعاء.

وقالت زوجته انيا دن هولاندر لوكالة فرانس برس "توفي ادوين صباح الجمعة محاطا باسرته واقاربه".

وتعرض شترافر لإصابات بالغة للغاية، فتقرر بالتشاور مع عائلته انهاء مساعدته على التنفس، بحسب موقع "رالي مانياكس" الهولندي المتخصص.

وكانت النسخة الثانية والأربعون من رالي داكار قد شهدت خلال المرحلة السابعة وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيش.

والهولندي هو المشارك الـ26 الذي يلقى مصرعه في حادث في الرالي منذ انطلاقه في العام 1979. وكانت غالبية هؤلاء (21) من الدراجين.

وقال شترافر وقتها لموقع "رالي مانياكس": "نعلم جميعا أنها رياضة تنطوي على المخاطر. أحاول القيادة بعناية (...) ولكن دوما هناك شيء ما قد لا يسير بشكل جيد".

© 2020 AFP