الدوري الأميركي للمحترفين: يانيس نجم ليلة باريسية مبهرة

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باريس (أ ف ب)

أمتع النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الجماهير الباريسية بثلاثين نقطة وقاد ميلووكي باكس إلى الفوز على تشارلوت هورنتس 116-103، الجمعة في أول مباراة تقام في العاصمة الفرنسية ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وجاءت اجواء المباراة احتفالية، بحضور العديد من نجوم الرياضة على غرار مهاجمي نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، ونجم كرة السلة الاميركية كريم عبد الجبار.

قال الاسطورة مايكل جوردان، رئيس هورنتس الحالي والذي ساهم بنشر اللعبة عالميا "أنا سعيد لاني كنت جزءا من ذلك، لكن أعتقد انها ستكبر أكثر بسبب الشغف تجاه رياضة كرة السلة".

بدوره، قال مفوض الدوري آدم سيلفر قبل المباراة ان مباريات الدوري ستعود الى باريس في السنوات المقبلة.

وكان باكس بطيئا في الشوط الاول وتخلف 55-50 أمام هورنتس قبل ان يعادله في نهاية الربع الثالث. لكن يانيس، أفضل لاعب في الدوري، فرض نفسه بكراته الساحقة تحت السلة، فأنهى المباراة برصيد 30 نقطة و16 متابعة.

في المقابل، كان الشاب ماليك مونك الافضل لدى هورنتس مع 31 نقطة.

تحدث يانيس الذي سيتواجه مجددا مع "الملك" ليبرون جيمس في مباراة "كل النجوم" عن الاجواء التي صاحبت المباراة "لم نلعب منذ اربعة ايام، لكن هذا ليس عذرا. لم نقدم مستوانا في مطلع المباراة. آمل أن نتعلم مما حصل اليوم والتعلم من أنهم لن يقدموا لنا الفوز، يجب أن نقاتل لنحصل عليه".

ورأى ان الاجواء في ملعب "أكور أوتيل أرينا" كانت "رائعة" مضيفا "شعرت وكأننا نلعب على ارضنا".

وساهم موزع باكس اريك بليدسو بعشرين نقطة واضاف البديل جورج هيل 16، فيما أمضى نيكولا باتوم قائد منتخب فرنسا، الذي لعب أمام مواطنيه المتحمسين لخطواته، ليلة هادئة بخمس نقاط في صفوف هورنتس.

ويتصدر باكس ترتيب الدوري مع 40 فوزا و6 خسارات، وقد حقق فوزه الثامن تواليا، فيما يحتل تشارلوت هورنتس المراكز الدنيا في المنطقة الشرقية.

© 2020 AFP