العراق: مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل بالرصاص الحي في بغداد والناصرية

أعلنت مصادر طبية عراقية مقتل متظاهر في بغداد واثنين آخرين في الناصرية جنوب البلاد، بالرصاص الحي السبت، إثر مواجهات اندلعت مع القوات الأمنية التي شرعت منذ الصباح في إعادة فتح الطرقات.

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قتل متظاهر في بغداد واثنان آخران مدينة الناصرية بجنوب العراق، بالرصاص الحي السبت، وفق ما أفادت مصادر طبية، خلال مواجهات مع القوات الأمنية التي بدأت صباحا إعادة فتح شوارع، ما أثار مخاوف من فض الاحتجاجات المطلبية بالقوة.



وأفاد مراسلون أن السلطات العراقية أعادت السبت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة مظاهرة كبيرة دعا إليها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم المظاهرات المطلبية.





فرانس 24/ أ ف ب