سفينة الإغاثة "آلان كردي" تنقذ 78 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، أن سفينة الإغاثة الإنسانية "آلان كردي" قد تمكنت السبت من إنقاذ 78 شخصا كانوا على متن مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة سواحل ليبيا. ونددت رئيسة عمليات السفينة بتعرض عناصر الإنقاذ إلى "المضايقة" من حرس السواحل الليبيين.

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أنقذت السفينة الإنسانية "آلان كردي" السبت 78 شخصا كانوا على متن مركبين واجهتهما صعوبات في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلنت منظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية.



ونجحت السفينة التابعة للمنظمة التي "تم الاتصال بها بشكل طارىء" في البداية في إنقاذ 62 شخصا بينهم 8 نساء و7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة.

Die gemeinsame Crew von #SeaEye und @proemaid war heute an der Rettung von 78 Menschenleben beteiligt. Den ersten Seenotfall mit 68 Menschen meldete @alarm_phone. Für 16 weitere Menschen rief ein Handelsschiff um Hilfe. Unser jüngster Gast auf der #AlanKurdi ist 6 Monate alt. pic.twitter.com/zz9cQgrSrc — sea-eye (@seaeyeorg) January 25, 2020

ثم وبعد تلقيها بلاغا من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصا بينهم ثلاثة كانوا يعانون "حالة اجتفاف خطرة" على متن مركب "غير قادر على الإبحار"، وفق المصدر ذاته.



ولاحقا أمرت بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين السفينة الإنسانية بالابتعاد.

❗️BREAKING

Our ship #ALANKURDI rescued 62 people from an inflatable boat in the morning. Water was already entering.



Among them are 8 women and 7 children, the youngest just six months old.



We are still searching for a second boat in distress.

Updates will follow. pic.twitter.com/oyKCFBWurp — sea-eye (@seaeyeorg) January 25, 2020

وقالت يوهانا بوهل رئيسة عمليات السفينة الإنسانية في البيان إن "حرس السواحل الليبيين يتعاملون مع منطقة بحث وإنقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية".

"Its a violation of #humanrights to send rescued persons back to #Libya. Everybody knows, that they will be subject to physical and psychological violence as well as sexual abuse."



- Johanna Pohl, Head of Mission, on board the #ALANKURDI pic.twitter.com/a1BQtFuZZw — sea-eye (@seaeyeorg) January 20, 2020

ولم توضح المنظمة حتى الآن أين تنوي إنزال من أنقذتهم.



فرانس 24/ أ ف ب