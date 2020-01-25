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سفينة الإغاثة "آلان كردي" تنقذ 78 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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الهجرة غير الشرعية.
الهجرة غير الشرعية. © أرشيف رويترز.
نص : فرانس 24 تابِع

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، أن سفينة الإغاثة الإنسانية "آلان كردي" قد تمكنت السبت من إنقاذ 78 شخصا كانوا على متن مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة سواحل ليبيا. ونددت رئيسة عمليات السفينة بتعرض عناصر الإنقاذ إلى "المضايقة" من حرس السواحل الليبيين.

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أنقذت السفينة الإنسانية "آلان كردي" السبت 78 شخصا كانوا على متن مركبين واجهتهما صعوبات في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلنت منظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية.

ونجحت السفينة التابعة للمنظمة التي "تم الاتصال بها بشكل طارىء" في البداية في إنقاذ 62 شخصا بينهم 8 نساء و7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة.

ثم وبعد تلقيها بلاغا من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصا بينهم ثلاثة كانوا يعانون "حالة اجتفاف خطرة" على متن مركب "غير قادر على الإبحار"، وفق المصدر ذاته.

ولاحقا أمرت بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين السفينة الإنسانية بالابتعاد.

وقالت يوهانا بوهل رئيسة عمليات السفينة الإنسانية في البيان إن "حرس السواحل الليبيين يتعاملون مع منطقة بحث وإنقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية".

ولم توضح المنظمة حتى الآن أين تنوي إنزال من أنقذتهم.

فرانس 24/ أ ف ب

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